5º Fórum TIC na Justiça discute a automação no setor jurídico

É só uma questão de tempo para que a automação chegue a todas as profissões. Os departamentos jurídicos das empresas e escritórios de advocacia, conhecidos pelas pilhas de papel e diversos níveis burocráticos, aos poucos aderem à eficiência e agilidade dos robôs. A Tikal Tech, empresa especializada em soluções para o setor jurídico, falará sobre o cenário atual e o movimento disruptivo das LegalTechs no 5° Fórum TIC na Justiça, marcado para os dias 03 e 04 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na ocasião, a empresa apresentará o ELI, o primeiro robô advogado do Brasil. Uma plataforma pensada para ser o alter ego do advogado e que pode ser programada para a execução de tarefas repetitivas, coleta de dados e informações, cálculos, montagem de documentos, monitoramento de processos e outras responsabilidades. Uma ferramenta que promete deixar para o profissional maior tempo de dedicação ao trabalho intelectual e atendimento pessoal aos clientes, ações que não podem ser automatizadas. Além disso, Derek Oedenkoven e o Dr. Antonio Maia, CEO e fundador da Tikal Tech, respectivamente, também devem explanar sobre como a tecnologia tem sido aplicada no ambiente jurídico e o que esperar como próximos passos. A apresentação da palestra “Robô advogado” e destes outros assuntos está marcada para o dia 04 às 10h