Preso segundo envolvido no roubo às Casas Bahia em Três Lagoas

Acusado foi detido ao se apresentar na delegacia acompanhado de um advogado para prestar esclarecimento do ocorrido

Minutoms/ Fotos: Minutoms



A Polícia Civil prendeu no final da tarde desta quinta-feira (27), o segundo membro da quadrilha envolvida no roubo às Casas Bahia, em Três Lagoas, ocorrido no dia 11 de julho deste ano.

Osmar Rúbio Quiles, de 42 anos recebeu voz de prisão após se apresentar na delegacia acompanhado de um advogado. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Três Lagoas.

Osmar Quiles é o segundo integrante preso. O primeiro foi Wedio Francisco Leite, de 39 anos. Ele foi preso no mesmo dia do roubo pelos Policiais do Estado de São Paulo.

A Polícia ainda procura por Luana Plínio, de 30 anos que também teria participado do assalto.