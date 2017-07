Parque Nacional do Iguaçu registra 1 milhão de visitantes

O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, referência internacional na conservação da biodiversidade e no turismo sustentável, registrou neste sábado, 29 de julho, às 13h34, a marca de 1 milhão de visitantes no ano. O registro de 1 milhão de visitantes ocorreu 19 dias antes da marca anterior, que era de 17 de agosto de 2015, ano também que a unidade de conservação registrou sua melhor visitação anual com 1.642.093 pessoas.

