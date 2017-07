Maratona de A Rainha do Sul é destaque na programação do Space!

Destaques da programação de 31 de julho a 06 de agosto

Segunda-feira, 31 de julho, às 22h30*

Heróis De Ressaca

(World’s End, The, 2013) Ficção Científica, Inglaterra, 14 anos. Direção: Edgar Wright. Com: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman. O imaturo Gary King está determinado a reunir cinco amigos de sua juventude para recriar uma maratona épica de bebedeira por diversos pubs, algo que tentaram e falharam 20 anos antes. A ideia é percorrer “a milha dourada” de sua cidade natal, Lechtworth, que consiste de doze pubs. Na primeira tentativa falharam porque não conseguiram chegar ao pub Fim do Mundo. Mais velhos e mais sábios, começam sua aventura determinados, mas logo percebem que a cidade mudou e eles também não são mais os mesmos. Entretanto, algo suspeito acontece na cidade e a cada pub eles desvendam um pedaço de uma conspiração. Ainda assim, Gary está determinado a chegar ao Fim do Mundo, entretanto isso pode custar a vida de seus amigos e também de boa parte da humanidade, afinal, o destino de todos está em suas mãos.

Cine Space

Terça-feira, 1º de agosto, às 22h30*

O Homem Com Punhos De Ferro

(The Man With The Iron Fists, 2012) Ação, EUA, 18 anos. Direção: RZA. Com: Russell Crowe, Rza, Lucy Liu. Sinopse: Num vilarejo da China, um ferreiro expert em forjar armas afiadas, uma prostituta e um ex-soldado inglês participam de uma caçada entre máfias, guerreiros de kung fu e prostitutas com um mesmo objetivo: uma pilhagem de ouro puro.

Space Power

Quarta-feira, 2 de agosto, às 22h10*

Anjos Da Noite 3: A Rebelião

(Underworld: Rise Of The Lycans, 2009) Ação – Terror, EUA, 16 anos. Direção: Patrick Tatopoulos. Com: Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra, Steven Mackintosh, Kevin Grevioux, David Aston. Sinopse: Rebelião nas trevas. Os lobisomens sempre foram escravos dos vampiros, até que um jovem lincantropo declara a guerra aos seus opressores, liderados por um malvado rei (Bill Nighy).

Quinta-feira, 3 de agosto, 22h30*

A Rainha do Sul – Episódio Inédito “O Preço da Fé”

Baseada no best-seller mundial A Rainha do Sul, de Arturo Pérez-Reverte, autor aclamado no mundo inteiro, a série conta a poderosa história de uma mulher que luta para se tornar a rainha de um cartel de drogas. Estrelada por Alice Braga, como Teresa Mendoza, a série dramática original acompanha uma mulher forçada a fugir e a procurar refúgio nos Estados Unidos, depois que seu namorado traficante de drogas é assassinado. Determinada a desbancar o chefe do cartel de drogas que a persegue, ela faz uma aliança com uma duvidosa figura de seu passado.

Clube do Medo

Sexta-feira, 4 de agosto

Uma Noite de Crime, às 22h30*

(Purge, The, 2013) Terror, EUA, 14 anos. Direção: JAMES Demonaco. Com: Ethan Hawke, Adelaide Kane, Max Burkholder, Lena Headey. Sinopse: No futuro, um governo totalitário permite que uma vez no ano, a população liberte todos os seus impulsos violentos: durante uma noite, qualquer delito é permitido. Um casal e seus filhos se trancam na segurança de sua casa. Mas eles não estão sozinhos!

Uma Noite de Crime: Anarquia, à 00h05*

(Purge: Anarchy, The, 2014) Terror – Ação, EUA, 16 anos. Direção: James Demonaco. Com: Carmen Ejogo, Zach Gilford, Frank Grillo. Um governo violento permite que, por uma noite, assassinar seja legal. E justamente hoje, um policial, um casal e uma mãe ficaram na rua. Sequência de Uma Noite de Crime.

Clube do Medo: sexta-feira, 4 de agosto, das 22h30* até às 4h25*

Maratona – A Rainha do Sul

Sábado, 5 de agosto, a partir das 13h10*

Perdeu a estreia da segunda temporada de A Rainha do Sul, que traz a atriz brasileira Alice Braga na pele de Teresa Mendonza, protagonista da produção? Não tem problema. O SPACE preparou uma maratona com todos os 7 episódios exibidos até agora, em sequência, para você ficar em dia com a série.

No segundo ano da série, iremos acompanhar os desdobramentos após o ataque de Epifânio ao cartel de Camila e o DEA cada vez mais próximo de desmantelar sua operação. Camila se vê obrigada a fugir do México na companhia de Teresa, James e Pote. De volta a Dallas, ela foca em fazer sua operação de tráfico voltar à ativa. Teresa aproveita a situação para provar seu valor compartilhando um grande segredo: mas será que Camila é digna de confiança?

Não perca esta maratona!

Domingo, 6 de agosto, às 21h*

Operação Zodíaco

(Chinese Zodiac, 2012) Ação, Hong Kong, 12 anos. Direção: Jackie Chan. Com: Terry Hackett, Nathan Boyd, Jackie Chan. Sinopse: Um aventureiro precisa recuperar relíquias da antiga China: as figuras feitas em bronze dos doze animais do horóscopo chinês, roubadas de um palácio por estrangeiros há mais de um século. Mas ele não é o único caçador de tesouros com esse objetivo.

