Dimlux apresenta peças exclusivas na High Design 2017

Empresa expõe criações próprias e assinadas por renomados lighting designers internacionais



A arte de saber explorar a luz é a expertise da Dimlux, marca que oferece soluções e produtos que atendem projetos luminotécnicos por completo: desde as partes mais técnicas até à seleção de peças assinadas por renomados designers internacionais, além de criações próprias e exclusivas. A empresa apresenta parte de seu portfólio 2017 na feira High Design 2017, de 8 a 10 de março, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

Com curadoria do fundador Gustavo Di Menno, a marca apresenta novidades inéditas no Brasil com exclusividade, incluindo peças das mundialmente icônicas Vistosi, Weplight, Jieldé, Bomma, LampeGras, Mantis e Marset. O design nacional é representado pela My Lamp, braço da Dimlux que se dedica à concepção de luminárias, pendentes e abajures coloridas e exclusivas, seguindo um estilo mais industrial, retrô e jovial.

O know-how adquirido ao longo de 21 anos de existência faz da rede de lojas um referencial em portfólio que une design, beleza estética, qualidade e competência. Com linhas completas de produtos para a iluminação residencial e corporativa, a empresa expõe na feira seu amplo leque de possibilidades que incluem lustres, luminárias, plafons, pendentes e arandelas.

Confira abaixo algumas das peças em exposição da Dimlux:

Luminária portátil FollowMe, da Marset – Com design de Inma Bermúdez, a pequena e compacta peça foi vencedora do Prêmio Red Dot Award 2016, quebrando paradigmas e abrindo um novo caminho na iluminação: uma bela luminária portátil para transportar em todos os lugares, atuando quase como uma fonte pessoal de luz e calor. Pendente Pantográfica, da My Lamp – A criação da marca carioca My Lamp evoca uma decoração mais jovial, retrô, industrial, trazendo para o estilo contemporâneo o design clássico das luminárias da década de 1950. As peças são encontradas nas atuais e divertidas tonalidades Rose Quartz, Azul Serenity, Vinho, Verde Treetop e Khaki, além das sempre básicas Branca e Preta. Pendente Here Comes the Sun, da LampeGras – À primeira vista, a peça lembra um tranquilo pôr-do-sol no horizonte, que parece distorcer a imagem da estrela. Assinado por Bertrand Balas, o pendente transmite com elegância uma sensação reconfortante e de aconchego.

DIMLUX

www.dimlux.com.br

Dominar a arte da iluminação é a expertise da Dimlux, empresa que – sob a curadoria minuciosa e atenta do fundador Gustavo Di Menno – oferece soluções e produtos que atendem projetos por completo: desde as partes mais técnicas até à seleção de peças assinadas por renomados designers internacionais. Detentora da exclusividade de marcas ícones da iluminação mundial, tais como Vistosi, Weplight, Jieldé, Bomma, Inarchi, LampeGras, Mantis e Marset no Brasil – além de peças das consagradas Artemide e Flos – a marca também cria projetos completamente personalizados e únicos por meio de seu escritório interno Studio Gustavo Di Menno. A rede de lojas possui showroom exclusivos em Rio de Janeiro e São Paulo.

High Design Expo – Dimlux – stand C152

Data: de 08 a 10 de agosto 2017

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, S/N – Vila Água Funda | São Paulo – SP

Mais informações: www.highdesignexpo.com

Contatos para imprensa – Denise Delalamo Comunicação

Atendimento – Laís Colombini

lais@denisedelalamocomunicacao.com.br

(11) 3087-5357

Coordenação – Daniella Gasparini

dani@denisedelalamocomunicacao.com.br

(11) 3087-5354