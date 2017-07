Saiba identificar sinais da “miopia moderna” 

Alteração na visão pode ser desencadeada por uso excessivo de dispositivos móveis e pode surgir cada vez mais cedo

São Paulo, julho de 2017 – Situações comuns do dia a dia como pegar o ônibus, ler uma placa de rua, copiar a lição da lousa ou até mesmo assistir televisão são verdadeiros desafios para quem tem miopia e não usa óculos ou lentes de contato. A doença ocular, caracterizada pela dificuldade de enxergar à distância, deve atingir metade da população mundial até 2050, segundo dados da Academia Americana de Oftalmologia. No Brasil, a prevalência de pessoas míopes daqui a três anos, será de 27,7%, de acordo com a previsão da entidade.

Segundo a Dra. Ticiana Fujii Tintori, oftalmologista da clínica Doktor’s (SP), o aumento da incidência de pessoas com miopia deve-se, principalmente, ao uso prolongado de dispositivos móveis como smartphones e tabletes. “Esses dispositivos são utilizados mais próximos aos olhos, exigindo um poder maior de focagem. Desse modo, desencadeia-se um processo de acomodação da visão, onde enxergar de perto fica mais confortável e olhar de longe mais dificultoso”, explica.

A médica esclarece que a miopia é mais frequente entre os oito e 12 anos de idade, podendo se agravar durante a adolescência. No entanto, como cada vez mais crianças pequenas e até bebês têm acesso a vídeos e jogos no celular, o problema pode aparecer mais cedo. “Para prevenir essa ‘miopia moderna’, o ideal é que os pais estimulem os filhos a passarem mais tempo ao ar livre, onde o uso do foco distante é mais utilizado e promove um equilíbrio com o uso do foco próximo, que a criança já usa naturalmente na escola para ler, por exemplo”.

Para os adultos que ficam muito tempo expostos ao uso de computadores e notebooks, Ticiana dá uma dica: “Se tiver janelas no ambiente de trabalho, tente constantemente desviar o olhar para o lado de fora durante alguns segundos, dessa forma, há troca de foco, o que diminui a acomodação da visão. Caso não tenha janelas, faça o mesmo exercício olhando para algum ponto distante da sala e repita durante várias vezes ao dia”, ensina.

A especialista lista os principais sinais de miopia e ressalta que a pessoa deve buscar um oftalmologista para realizar um exame de refração assim que percebê-los. No caso de crianças, aos três anos de idade deve-se passar pela primeira consulta de rotina. Caso os pais percebam algum dos sintomas, a ida ao profissional deve acontecer antes. Confira:

Visão embaçada ao olhar objetos distantes

Necessidade de fechar ou fechar parcialmente as pálpebras para enxergar claramente

Sentir dores de cabeça e cansaço ocular

Necessidade de se aproximar mais da televisão ou da lousa para enxergar melhor

Desconhecer objetos distantes

Piscar excessivamente

Apresentar algum desvio ocular

Esfregar os olhos frequentemente

Sobre a Doktor’s

A Doktor’s é um centro médico popular que oferece atendimento particular a preços acessíveis. São mais de 20 especialidades, 2.300 exames e diversos procedimentos cirúrgicos. A partir de estrutura moderna e corpo clínico altamente qualificado, a empresa prioriza o atendimento ágil e humanizado e tem como missão democratizar o acesso à saúde de qualidade. Mais informações acesse: www.doktors.com.br

Bruna Nascimento