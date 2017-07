Conheça 5 curiosidades que fazem da Finlândia uma das mecas do automobilismo Cultura, paixão por carros e velocidade são alguns dos fatores que destacam os pilotos do país Por que a Finlândia é uma das mecas do automobilismo mundial? É bem provável que muitos dos amantes da velocidade já tenham se perguntado isso alguma vez. O sucesso dos pilotos do país e a grande capacidade nas competições chamam atenção no cenário mundial, desde a época de Timo Makinen, passando por Mika Hakkinen até chegar em Kimi Raikkonen e Jari-Matti Latvala. Neste final de semana, por exemplo, Latvala pilotará em casa, durante a nona etapa do Campeonato Mundial de Rali (WRC). Além dele, outros três finlandeses encaram a competição que estimulou a criação da alcunha ‘finlandês voador’ para os pilotos locais. Latvala é, por enquanto, o terceiro colocado no ranking geral e já venceu uma das etapas, realizada na Suécia. Agora, ele busca diminuir a distância de 48 pontos para o líder, o francês Sébastien Ogier. Atrás na classificação, aparecem ainda os finlandeses Juho Hanninen (9º), Esapekka Lappi (13º) e Teemu Suninen (15º), que seguem mantendo a tradição do país nas pistas. Para aquecer os motores para a competição e desmistificar esse talento nórdico no automobilismo, listamos cinco curiosidades que tornam os pilotos locais grandes sucessos. Para quem quiser acompanhar os finlandeses em ação, o WRC Finlândia será transmitido ao vivo pela Red Bull TV, entre os dias 28 e 30 de julho. Confira: Cautela ao dirigir: o principal motivo do destaque do automobilismo finlandês explica-se pela cultura do país. Os condutores estão entre os mais cautelosos e conscientes do mundo, com taxas quase nulas de acidentes fatais ou graves no trânsito. A educação parte não somente na escola, mas também dentro dos lares e no incentivo do governo local. Início prematuro nos volantes: há uma cultura já bem difundida e aceita de jovens finlandeses comprarem carros antigos e baratos para se aventurarem em estradas pouco movimentadas no país. É natural por lá que isso ocorra. A paixão por veículos é gigantesca. Pistas geladas: As estradas também são fatores preponderantes. As condições climáticas adversas tornam alguns percursos em pistas de gelo. Com isso, os pilotos necessitam adquirir habilidades específicas e experiências novas. Fatores psicológicos: os Finlandeses são conhecidos por características como competitividade, calma, foco e teimosia, o que os ajuda e muito na hora de competições importantes. Tradição: os pilotos do país começaram a receber a alcunha de “Finlandeses voadores” a partir dos anos 60. Esta denominação tem origem no início do século passado, quando os locais dominavam provas de atletismo nos Jogos Olímpicos, batendo de frente com adversários africanos e consagrados no esporte. Timo Makinen foi o primeiro a receber tal estigma. Ele conquistou dezenas de títulos em provas de rali. No início de maio deste ano, ele faleceu e, desde então, recebe várias homenagens. Na Fórmula 1, o primeiro a carregar o apelido foi Leo Kinnunen, mas sem a mesma pompa dos seus antecessores. Nesta semana, ele faleceu e recebeu diversas homenagens, entre elas a de Valtteri Bottas. Nascido na Suécia, mas radicado na Finlândia, Keke Rosberg fez jus ao “finlandês voador” ao conquistar o título mundial da categoria, em 1982. Em 1998 e 99, o principal nome do automobilismo finlandês na Fórmula 1 fez a bandeira do país aparecer mais alta no pódio: Mika Hakkinen faturou as duas edições. E em 2007, Kimi Raikkonen tornou-se o último do país a conquistar o título mundial. ONDE ASSISTIR A etapa da Finlândia do WRC (Campeonato Mundial de Rali) pode ser assistida ao vivo na Red Bull TV, neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília). Para conferir todas as emoções da prova, basta acessar o link https://www.redbull.tv/live/AP-1Q84GRYX11W11/fia-world-rally-championship ou pelo aplicativo Red Bull TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) e Apple TV. O aplicativo também pode ser baixado nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. O download também está disponível nos seguintes dispositivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, Nexus, Roku e Xbox 360. SOBRE A RED BULL TV A Red Bull TV é um canal global de entretenimento digital com programação além do extraordinário disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Combinando eventos ao vivo, uma extensa biblioteca On Demand e os melhores momentos de eventos que incluem esportes, festivais de música, séries originais, longas-metragens e documentários. A Red Bull TV oferece uma experiência de visualização envolvente pelo site redbull.tv, assim como em seu aplicativo ou via Smart TV. Para mais informações: Kaíque Ferreira

