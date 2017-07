Cervejaria Ambev abre inscrições para programa de trainee

Aprovados no processo já ingressam na cervejaria como funcionários e ao fim do treinamento assumem cargos de liderança; Não há limite de vagas e inscrições vão até o dia 15/09

São Paulo, julho de 2017 – A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Antarctica e Brahma, abre amanhã (29) as inscrições para seu Programa de Trainee. Com ambiente informal, a Ambev é composta por pessoas com espírito empreendedor e que entendem a cervejaria como seu próprio negócio.

“Nossos funcionários têm autonomia para tomar decisões e empreender aqui dentro. Funcionamos com uma grande startup, queremos pessoas autênticas e com vontade de crescer e junto com a companhia”, diz Fabíola Overrath, diretora de Desenvolvimento de Gente da Ambev

Para fazer parte desse time, a companhia busca jovens autênticos, criativos e que queiram crescer junto com a cervejaria.

Um dos principais diferenciais do programa é que os aprovados já ingressam na companhia como funcionários contratados. O salário inicial é de R$6.100 e não há um número limitado de vagas.

Para acessar dicas de como se preparar para o processo seletivo, os interessados podem pesquisar no portal www.queroserambev.com.br.

Cultura Ambev

A Ambev é reconhecida por sua cultura meritocrática e pelas oportunidades de crescimento dentro de casa. Reflexo disso é que a empresa está mais uma vez entre as Empresas dos Sonhos dos Jovens, pesquisa da Cia de Talentos: 62% dos entrevistados escolheram a cervejaria justamente pela perspectiva de desenvolvimento interno.

Trainee 360º

O Programa de Trainee da Ambev permite que os selecionados conheçam a empresa em 360°, passando por todas as áreas da cervejaria. O treinamento tem duração de dez meses.

Nos primeiros quatro meses, os selecionados passam por cervejarias e centros de distribuição com o objetivo de adquirir uma visão macro do negócio.

Por um mês e meio atuam em áreas corporativas e centros de excelência, para entender a parte estratégica da empresa. Depois de passar por todos esses setores, os jovens profissionais escolhem áreas de interesse, onde são alocados e preparados para assumir uma posição de liderança.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições para o programa de trainee 2018 da Ambev começam no dia 29 de julho e vão até 15 de setembro por meio do site www.queroserambev.com.br. Podem se candidatar jovens de todo o Brasil com até dois anos de formados ou que tenham previsão de formatura para o final de 2017. Após o período de inscrições, são realizadas provas online de perfil, inglês e raciocínio lógico.

Em seguida, os candidatos fazem a etapa de Business Case, na qual realizam a análise de um case online. Depois desta etapa, acontecem entrevistas presenciais por todo o país. Posteriormente há a realização de um painel de negócios, quando os jovens desenvolvem um case em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Ambev.

Entre os critérios analisados ao longo da seleção estão: habilidade para gerenciamento de pessoas e negociação, criatividade,, capacidade de liderança e visão empreendedora. Inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país são atributos importantes. Experiências extracurriculares, como trabalho voluntário e participação e liderança de entidades estudantis são requisitos desejáveis.

Podem se inscrever alunos e recém-formados de todas as áreas do conhecimento, não há restrição de cursos.

antonio prado | public relations

máquinacohn&wolfe | dig deeper. imagine more.

+55 11 3147 7479 | website

holmes large pr agency of the year

prweek best place to work