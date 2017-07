Especialista em direito digital alerta sobre boletos falsos do Detran-Go

Detran-GO faz alerta sobre sites que geram boletos falsos do IPVA. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás divulgou um alerta sobre a existência de sites que geram boletos falsos de recolhimento do IPVA e do licenciamento. A instituição alerta que quaisquer boletos referentes a serviços ou taxas do Detran-GO que estiverem ligados a outros bancos são falsos. Caso seja feito o pagamento por meio destes documentos, os débitos com o órgão continuarão no sistema, visto que o dinheiro será destinado a contas que não são do departamento.

