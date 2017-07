Universidade de Manaus recebe primeira mesa 3D que substitui o uso de cadáveres nas aulas de medicina e veterinária

Fametro é a primeira da região norte do País a utilizar plataformas digitais de dissecação virtual em cursos de medicina e veterinária e segue tendência mundial de eliminar sacrifício animal em salas de aula

Julho de 2017 – A Fametro (Faculdade Metropolitana de Manaus) acaba de adquirir uma nova tecnologia nos cursos de medicina e veterinária que elimina o sacrifício animal e o uso de cadáveres em aulas de anatomia. Trata-se do simulador 3D da Csanmek, startup brasileira especializada em sistemas e soluções para o mercado educacional, chega à instituição para substituir o uso de cadáveres.

A aquisição coloca a Fametro como a primeira instituição de toda a região norte do País a receber esse tipo de tecnologia e trocar cobaias por sistemas digitais de estudo anatômico.

Utilizado em 30 cursos de medicina e veterinária no Brasil, o simulador 3D da Csanmek funciona como uma mesa que exibe modelos tridimensionais altamente detalhados e anatomicamente corretos de todos os sistemas do corpo humano.

A tecnologia segue a tendência mundial de trocar corpos humanos por plataformas digitais de dissecação virtual em cursos de medicina e veterinária. O sistema oferece aos alunos a possibilidade de estudos de casos clínicos e exames reais de pacientes, pois permite que os professores convertam tomografias e ressonâncias magnéticas em 3D, com acesso total e irrestrito a anatomia real.

Segundo o fundador da Csanmek, Claudio Santana, levar esse tipo de tecnologia para todas as regiões do Brasil é muito importante, pois permite que a empresa seja reconhecida a nível nacional e ainda diminui o uso de cadáveres reais nas aulas. “Além de auxiliar no aprendizado dos alunos de medicina e veterinária, levar a mesa 3D para Manaus traz um impacto positivo também para o meio ambiente. A Csanmek tem a missão de oferecer novas tecnologias para a área educacional e queremos fazer isso em todo o país”, completa.

Disponível para Gravação de TV e Reportagens

Data: de 1 a 3 de agosto de 2017

Local: Fametro

Av. Constantino Nery, 3204

Chapada, Manaus – AM

Sobre a Csanmek (http://www.csanmek.com)

A CSANMEK é uma empresa brasileira que surgiu com a missão de ser referência em novas tecnologias de simulação, para auxiliar as técnicas educacionais no uso das metodologias ativas. Desenvolve ferramentas e projetos educacionais para suporte aos docentes e discentes, visando melhor qualificação para futuros profissionais das diversas áreas da saúde. Com dois anos no mercado, a empresa atua no desenvolvimento de soluções para atender as necessidades das instituições de ensino, trazendo sempre o que há de melhor no mercado mundial.

