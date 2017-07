Clássicos do Blues inspiram lançamentos de Cristiana Bertolucci, Gustavo Bittencourt, Ronald Sasson e Noemi Saga

Apostar no resgate de sentimentos a partir das raízes do design é o conceito que norteia a nova coleção de luminárias doEstúdio Cristiana Bertolucci. Batizada de Origem, as peças são inspiradas no Blues, ritmo musical que com seus instrumentos e composições mudou a história da música e inspirou as notas dos estilos contemporâneos. A linha será apresentada durante o DW! São Paulo Design Weekend, que acontece entre os dias 9 e 12 de agosto, no showroom da marca.Com 30 anos de experiência no mercado de iluminação, a profissional inaugurou sua boutique em 2007, e trabalha com criações únicas e elaboradas artesanalmente. Nesta nova coleção, Cristiana convida os designers Gustavo Bittencourt, Noemi Saga e Ronald Sasson para assinar as peças que compõe a linha. Acordes marcantes, instrumentos de sopro, combinações rítmicas e o groove dos grandes nomes do Blues são representados em arandelas, luminárias e pendentes que transitam entre a diversidade de traços e materiais. O estúdio, localizado no coração da Vila Madalena, funciona normalmente durante a Semana de Design. As peças ficam em exposição no showroom e são oficialmente lançadas na tarde do sábado, dia 12 de agosto, em um evento aberto ao público com show ao vivo do bluesman Vasco Faé. Além das novidades, os tradicionais produtos da designer também seguem em exibição pela loja. DW! São Paulo Design Weekend

9 a 13 de agosto de 2017 Cristiana Bertolucci Estúdio

Rua Girassol, 139 – Vila Madalena

Visitação do espaço das 10h às 19h Evento de lançamento da Coleção Origem

Sábado 12 de agosto – 14h às 18h

