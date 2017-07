Deadline Gallipoli estreia com maratona neste sábado na TNT Séries

A minissérie Deadline Gallipoli, produção inspirada na famosa Campanha Galípoli, estreia esta sábado na TNT Séries com maratona a partir das 13h*. Com quatro episódios, a minissérie conta com nomes como Sam Worthington, Joel Jackson, Ewen Leslie, Hugh Dancy e Rachel Griffiths no elenco.

A produção australiana conta a história real de quatro correspondentes de guerra – Charles Bean, Ellis Ashmead-Bartlett, Phillip Schuler e Keith Murdoch – cujo trabalho no front da batalha teve um papel primordial no desfecho desse episódio da história.

A Campanha Galípoli, ou Batalha de Dardanelos, teve como palco a península de Galípoli na Turquia, em abril de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Esta foi a primeira batalha na qual tomou parte a ANZAC – sigla em inglês que designa o exército conjunto da Austrália e Nova Zelândia.

Maratona de Estréia – Deadline Gallipoli

Sábado, 29 de julho, a partir das 13h*

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Sobre a TNT SÉRIES – TNT SÉRIES é um spin-off da consagrada marca TNT e integra o portfólio da Turner do brasil. É um canal de entretenimento que oferece ao público séries de ficção de qualidade e, a partir de novembro de 2016, começa a exibir conteúdo original com a produção Good Behaviour. O canal traz desde novas temporadas, passando por séries exclusivas e seriados emblemáticos em diversos gêneros até produções americanas de sucesso no horário nobre e títulos nunca antes visto nos países latino-americanos. Pelas produções exibidas pelo TNT Séries passam estrelas de cinema e produtores, assim como os roteiristas e diretores mais aclamados de Hollywood. No América Latina, o canal alcança mais de 40 milhões de domicílios e no Brasil ultrapassa os 3 milhões, sendo distribuído nas operadoras NET (643), SKY (260), Oi TV (151), Vivo TV (369 e 104) e GVT TV (99).

