Aprenda a fazer o presente para homenagear seu pai

Artesã da Condor ensina a fazer um presente personalizado para o Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, muitos filhos têm dificuldade em escolher um presente para este momento tão especial. Para sair das tradicionais camisas, sapatos, bermudas e relógios, a artesã da Condor, Denise Emery,preparou um passo a passo que ensina uma opção criativa, barata e original para homenagear os pais.

Material:

Porta retrato em MDF

Rolo de espuma Ref.989

Godê Piano Ref. 592

Pincel Ref. 474 nº 10

Kit Pinta bolinhas Ref. 555

Batedor de Espuma Ref. 465 nº 0

Tintas acrílicas nas cores: Bege Antigo, Azul Claro, Azul Celeste, Azul Ultramar

Siga o Passo a Passo:

1) Use o rolo de espuma Ref. 989 para passar a tinta bege antigo em toda a peça. Aguarde a secagem e repita a operação.

2) Com o pincel Ref. 474/10 e a cor bege antigo, pinte a parte lateral do nome Papai, aguarde secar e repita o procedimento.

3) Use a ponta nº7 do Kit pinta bolinha e a cor azul ultramar e faça bolinhas em volta de toda a peça. Para cada bolinha colocada carregue novamente na cor.

4) Com a cor azul celeste e a ponta nº 6 do pinta bolinhas faça uma camada de bolinhas intercalando com a cor azul ultramar.

5) Utilize a ponta nº4 e faça uma camada com a cor azul claro.

6) Ao redor do local onde será colocada a foto repita os passos 3, 4 e 5.

7) Com a fita crepe proteja a parte superior do P e a Inferior do I e use o batedor de espuma ref. 465/0 com as cores azul claro e azul celeste para colorir a palavra Papai. Depois de seco retire a fita crepe. Envernize a peça com verniz acrílico fosco usando o rolo de espuma ref. 989.

8) Peça pronta

