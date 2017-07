Hidratação da pele no inverno

Os produtos Cetaphil ajudam a cuidar da saúde da pele, oferecendo maciez e proteção até mesmo para as áreas mais ressecadas do corpo como pés, joelhos e cotovelos

São Paulo, julho 2017- O inverno indica um alerta para a saúde da pele. É também na estação mais fria do ano que as partes mais secas do corpo, como cotovelos, calcanhares e joelhos sentem mais o impacto do clima frio, podendo aparentar um aspecto esbranquiçado e estar mais propensas a rachaduras e descamação. Para evitar tais sintomas, é importante observar alguns cuidados fáceis e rápidos, mas que garantem uma pela mais macia, protegida e bem cuidada.

De acordo com a dermatologista Zilda Najjar, a prevenção durante todas as outras épocas do ano é importante para evitar efeitos indesejados durante o inverno. O cuidado deve ser diário. Banho muito quente, utilizando bucha ou sabonete em excesso são os piores agravantes. “A pele desidratada favorece o aparecimento de irritações e coceiras pela quebra da barreira natural de proteção. O melhor investimento é cuidar da saúde da pele de maneira profunda, com hidratações e produtos específicos para esta finalidade, e a recomendação é que o hidratante seja aplicado logo após o banho, o que favorece a absorção”, afirma.

Os hidratantes Cetaphil, marca nº1 em recomendação por dermatologistas nos Estados Unidos e preferida dos dermatologistas brasileiros para hidratação da pele, possuem uma formulação única, de emolientes extra potentes, para suavizar a pele e aliviar os sinais de ressecamento, proporcionando uma hidratação intensa e prolongada ideal para o tratamento diário de peles sensíveis e extremamente secas. Além disso, os produtos da marca tem poder hidratantes porque ajudam a reter a umidade da pele, prevenindo a perda de água, além de ter pH balanceado e ingredientes hipoalergênicos.

O que garante a verdadeira hidratação?

O grande diferencial dos hidratantes Cetaphil é que possuem ação de hidratação completa, com agentes emolientes, umectantes e oclusivos, agindo sobre todas as necessidades de hidratação da pele. Para proporcionar uma hidratação profunda é necessário que o produto contenha ingredientes que façam as três ações fundamentais:

Conheça os hidratantes para peles secas de Cetaphil

CETAPHIL® CREME HIDRATANTE CORPO – Dobra o nível de hidratação da pele em quatro dias, deixando-a macia e saudável. Com tecnologia Moisture Lock: clinicamente comprovado por atrair e reter a água da pele mantendo-a hidratada. Contém Hidrogel Sintético (alto poder de hidratação) e óleo de amêndoas doces, que proporciona sensação de maciez. É livre de ureia, minimizando a irritação, sem fragrância e hipoalergênico. Indicado para uso diário em pele e áreas extremamente ressecadas. Preço R$91,90 250g / R$ 114,90 453g CETAPHIL® RESTORADERM® LOÇÃO HIDRATANTE – Hidratação facial e corporal para pele muito seca. Desenvolvido especialmente para a pele atópica. Com tecnologia exclusiva Filagrina e Ceramidas: superioridade na restauração da barreira protetora da pele. A mais completa combinação de ingredientes para o alívio dos sintomas da pele seca. Indicado para uso diário em pele e áreas extremamente secas. Preço R$

