EASY OFERECE 10 REAIS DE DESCONTO EM TODAS AS CORRIDAS DE SEXTA ATÉ O FINAL DO MÊS EM TODO BRASIL

ü A ação é válida para todos os serviços da Easy

ü Usuário poderá fazer quantas corridas quiser utilizando o código QUEIMA

Julho, 2017 – A Easy entre sexta e segunda feira (28/07 a 31/07), fará uma campanha inusitada de ‘liquidação final’ de vouchers até o final do mês! A campanha promocional oferece 10 reais de desconto em todas as corridas realizadas via app da Easy (antiga Easy Taxi) com o voucher QUEIMA.

O usuário poderá fazer quantas corridas quiser com a Easy e garantir 10 reais off em todas!

Para aproveitar a promoção, basta selecionar a opção de serviço desejado e inserir o código de desconto QUEIMA no campo ‘Promoção’ em ‘Pagamento & Promoção’.

O desconto (valor de 10,00) é aplicado somente em corridas Easy com pagamento em Cartão de Crédito no App, e válido em todo Brasil.

A ação terá duração até às 23h59 de segunda-feira ou até atingir 30.000 usos.

Sobre a Easy

Missão: Melhorar a vida das pessoas por meio da inovação e da tecnologia.

Fundada em 2011 no Rio de Janeiro como Easy Táxi, a empresa desde então tem expandido e hoje está presente nos principais países da América Latina, e só no Brasil opera em mais de 400 cidades, oferecendo inúmeros serviços, incluindo carros privados, serviços de táxi tradicionais e táxis pretos. Em dezembro de 2015, fundiu-se com o principal aplicativo de táxi da Colômbia, Tappsi. O aplicativo está disponível para Android, iOS e Windows Phone, bem como para clientes B2B através do Easy Corporate. Em julho de 2016, a empresa reposicionou sua marca, e mudou de Easy Taxi para “Easy” apresentando a sua nova promessa de marca de serviços de mobilidade urbana de qualidade com preço acessível.

Desiree Hamuche