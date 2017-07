Série Ser Agro é bom retrata o orgulho em contribuir com o agronegócio brasileiro

Projeto visa valorizar o produtor rural e humanizar a agricultura, aproximando o campo da cidade

· Uma homenagem ao Agricultor que se dedica ao campo 365 dias por ano

Série Ser Agro é bom conta histórias dos agricultores

O alimento que nasce no campo e chega à mesa do consumidor é cultivado pelo agricultor. São as mãos dele que cuidam de cada semente para que toda a produçãotenha a mais alta qualidade, e resulte em alimentos saudáveis para a população. A Bayer reconhece o comprometimento do homem do campo e, por isso, oferece produtos, tecnologias, serviços e a sua parceria para que o trabalhador rural tenha cada vez mais subsídios para investir, crescer e alimentar o planeta.

Com objetivo de aproximar o campo da cidade e valorizar o papel da agricultura como agente de mudança e propulsor da economia, a Bayer apresenta nas suas redes sociais a série audiovisual Ser Agro é bom, a fim de contar um pouco das histórias dos agricultores, desmistificar o processo produtivo dos alimentos e humanizar este profissional que é peça-chave na cadeia agrícola e muitas vezes passa despercebido aos olhos (e ao paladar) da população: o produtor rural.

“O projeto mostra que a agricultura está no sangue de muitas famílias brasileiras e que o cuidado com a terra é um compromisso de todos. Comunicar o agronegócio e transmitir à população urbana a relevância do produtor rural, é valorizar este trabalhador, que se empenha de sol a sol, o ano inteiro, correndo riscos, percorrendo lavouras e se esforçando para que da terra germine o nosso alimento”, aponta Paulo Pereira, diretor de Comunicação Corporativa da Bayer no Brasil.

A série Ser Agro é bom está disponível para acesso em http://www.facebook.com/AgroBayerBrasil/como uma homenagem a todos os trabalhadores rurais espalhados pelo Brasil que merecem reconhecimento 365 dias por ano. E hoje, dia 28 de julho, parabenizamos estes trabalhadores pelo seu dia e reforçamos este compromisso com o agronegócio brasileiro.

