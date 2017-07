LABFIN-PROVAR com inscrições abertas para cursos:

Contabilidade e Análise de Demonstrações Financeiras

Marketing Digital e Mídias Sociais O LABFIN-PROVAR (Laboratório de Finanças) (Programa de Administração de Varejo) da FIA (Fundação Instituto de Administração), presente no mercado de educação a distância há mais de três anos, está com inscrições abertas para cursos de EaD, de curta duração em Marketing Digital e Mídias Sociais (12h), e Contabilidade e Análise das Demonstrações Financeiras (16h). A metodologia de ensino aplicada pelo programa inclui: ênfase nas videoaulas para explicação dos principais conceitos do curso, aulas com dinâmica muito próxima das aulas presenciais, material de apoio exclusivo para o curso e associado aos vídeos, tutor que auxilia o aluno na resolução de dúvidas, quizzes para fixar o conteúdo e reforçar a aprendizagem, e fórum que estimula os debates, troca de ideias e conhecimento, estudos de caso que aproximam a teoria e a prática. O curso Marketing Digital e Mídias Sociais tem como objetivo capacitar os profissionais para aplicação dos conceitos, práticas, técnicas e ferramentas gerenciais mais atualizados em Marketing Digital e em Mídias Sociais. Já o curso Contabilidade e Análise das Demonstrações Financeiras visa capacitar os profissionais para aplicação prática imediata dos conceitos de Contabilidade e Análise de Demonstrações Financeiras. Os cursos de EaD são uma boa opção para pessoas que buscam informações e conhecimentos, mas não têm tempo para realizar um curso presencial. Para mais informações e inscrições, basta entrar em contato pelo telefone (11) 3894-5004 ou pelo site http://labfinprovarfia.com.br/ead/

Serviço:

Curso: Marketing Digital e Mídias Sociais (12h)

http://labfinprovarfia.com.br/ead/marketing-digital-e-midias-sociais/

Perfil do aluno

Profissionais da área de marketing que buscam reciclagem e especialização;

Analistas, planejadores e estrategistas de mercado, gestores de marketing, comunicação e relacionamento com o consumidor e demais profissionais que queiram se aprofundar em Marketing Digital e Mídias Sociais;

Profissionais que estão ingressando na área de Marketing Digital e Mídias Sociais, e precisam adquirir os conhecimentos necessários para o desempenho das novas funções.

Curso: Contabilidade e Análise das Demonstrações Financeiras (16h)

http://labfinprovarfia.com.br/ead/contabilidade-e-analise-de-demonstracoes-financeiras/

Perfil do aluno

Profissionais da área financeira que buscam reciclagem e especialização;

Profissionais que estão ingressando na área financeira e precisam adquirir os conhecimentos necessários para o desempenho das novas funções;

Profissionais graduados em vias de assumir posições de comando em empresas;

Profissionais que atuam em outras áreas, mas que percebem a necessidade do conhecimento sobre Contabilidade e Análise de Demonstrações Financeiras.

Sobre o Labfin-Provar:

Programa resultado da fusão, em 2008, de dois centros de referência em pesquisa, consultoria e educação executiva da Fundação Instituto de Administração (FIA), LABFIN – Laboratório de Finanças, presidido pelo Prof. Dr. José Roberto Securato (FEA-USP) autor de diversos livros na área financeira, além de ser um dos mais respeitados professores de finanças do país – e PROVAR – Programa de Administração de Varejo, presidido pelo Prof. Dr. Cláudio Felisoni de Angelo (FEA-USP) autor de diversos livros sobre varejo, além de ser criador e divulgador do ranking Ibevar -.

Com equipe técnica composta por mestres, doutores e profissionais de mercado altamente qualificados, o Labfin-Provar tem como seu principal laboratório o ambiente real de negócios no qual as empresas e instituições financeiras estão inseridas. Por isso, suas pesquisas, pareceres, consultorias e programas de educação executiva são reconhecidos como referência de qualidade pelo mercado, tanto no segmento de programas abertos como no de soluções in-company. Seus tradicionais programas de MBA nas áreas de Finanças; de Varejo, e de Franquias são destaques nos principais rankings e guias do país. O mesmo acontece com as suas pós-graduações e extensões direcionadas ao aprofundamento em competências específicas necessárias aos negócios. São exemplos as pós-graduações em Inteligência de Mercado; Vendas e Negociação; Varejo e Branding; Controladoria Empresarial; Engenharia Financeira; Gestão de Negócios e Valorização da Empresa; Operador de Mercado Financeiro, e Marcas, além do seu tradicionalíssimo programa de extensão em Valuation.

