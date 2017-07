Festival de cerveja, Jimmy Ogro, Acibalc, rock dançante e muito mais

O melhor das cervejarias artesanais vai invadir o Passeio San Miguel, em Balneário Camboriú, de 4 a 6 de agosto, na 1ª edição do Passeio Ipa Festival. O evento, que tem entrada gratuita, consagra a cerveja mais marcante de todas: a India Pale Ale (IPA), com nove cervejarias participantes: Zehn Bier, Itajahy, Schornstein, Saint Bier/ Coruja, Das Bier, Blumenau, Bierbaum e Stannis, sendo que muitas delas estarão com outros tipos de chopes disponíveis. Entre os destaques do evento, está ainda a criação de pratos, elaborados pelos estabelecimentos gastronômicos do local harmonizados com uma cerveja IPA.

Jimmy Ogro desmistifica o ato

de cozinhar em evento

do Balneário Saboroso “Cozinhar é tão divertido quanto comer”. Com essa frase o chef Jimmy McManis abriu o evento “Cozinha para todos – Um encontro com o Chef Jimmy Ogro”, que encerrou a programação paralela da 8ª edição do festival gastronômico Balneário Saboroso. Com muita irreverência, Jimmy defendeu que é preciso desmistificar o ato de cozinhar e se reaproximar da cozinha de casa. “Cozinhar é um ato de amor, aproxima as pessoas e torna a vida muito mais completa e interessante”, comenta. Mais… Rock dançante com Maria do Cais e TonRock comandam o palco do Didge neste final de semana A programação do Didge desta sexta-feira, 28, e sábado, 29, promete colocar todo mundo para dançar! As bandas Maria do Cais, de Balneário Camboriú, e TonRock, de Florianópolis, apresentarão um repertório com os melhores hits nacionais e internacionais em versões especiais, para não deixar ninguém parado.

Quem inicia a festa na sexta-feira é o trio Maria do Cais, formado pelos amigos John Weickert (guitarra e vocal), Rodrigo Freitas (baixo e vocal) e Ronaldo Conceição (bateria). Mais… Associações empresariais do Vale do Itajaí discutem prioridades que serão pleiteadas com parlamentares Na última semana, o Presidente da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú – Acibalc, Augusto München, participou de reunião plenária da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Regional Vale do Itajaí. O encontro presidido pela vice-presidente regional, Maria Izabel Pinheiro Sandri, aconteceu na sede da Associação Empresarial de Brusque e contou com a participação do presidente e vice-presidente da FACISC, Ernesto João Reck e Jonny Zulauf. Mais… Restaurante Drummond lança cardápio sob comando do chef curitibano Diego Mello Com notas de poesia e uma entrada semelhante ao famoso calçadão do Rio de Janeiro, o Restaurante Drummond, de Itajaí, rapidamente nos remete ao melhor da cidade maravilhosa com seus ares de bossa. Com uma arquitetura moderna e com uma proposta que foge do tradicionalismo regional, o nome do local foi inspirado em um dos maiores poetas nacionais e também homenageia a avenida em que está localizado. O restaurante acaba de lançar um novo cardápio, que está sob comando do chef curitibano Diego Mello. Mais…