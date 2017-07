Encaminho artigo recebido do Osmar. Pela relevância do assunto, encaminho para vossa publicação.

Atenciosamente

João Antonio Pagliosa

O autor, advogado em Maringá/PR, é possuidor do Ciclo de Estudos de

Política e Estratégia (CEPE). Sua Carta Aberta é um protesto contra o

atual estado de coisas que nos envergonha a todos. Com ele me

solidarizo e, devidamente autorizado, dou publicidade à mesma.

Osmar José de Barros Ribeiro (OJBR)

CARTA ABERTA

Não há político confiável no Brasil. Todos, com raríssimas exceções,

fazem parte de um ou de outro esquema de corrupção, alguns fazem parte

de todos, especialmente a alta cúpula da Câmara, do Senado da

República e do Governo Federal.

Há muito tempo o Congresso Nacional é dirigido por bandidos como ACM,

Sarnei, Renan Calheiros, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Jader

Barbalho, Edson Lobão, Tião Viana, para ficar apenas em alguns

exemplos. Na Câmara não é diferente. Por lá já passaram pela

presidência Aécio Neves, Inocêncio Oliveira, João Paulo Cunha, Arlindo

Chináglia, Severino Cavalcante, Henrique Eduardo Alves, Valdir

Maranhão, Eduardo Cunha e, agora, Rodrigo Maia, dentre outros. Os que

não conseguem chegar à mesa diretora das duas casas, amontoam-se em

Comissões e CPI’s que são constituídas para que nada relevante seja

apurado.

As cortes judiciárias, especialmente o STF e o STJ, já deram mostras

de sobra que não estão nem um pouco preocupadas com os anseios da

sociedade brasileira através de decisões reiteradas que comprovam tal

fato. Assistir uma sessão do STF causa enjôo ao ouvir votos de

“Ministros” como Ricardo Lewandowski, Dias Tófoli, Gilmar Mendes, Rosa

Weber, e até Marco Aurélio Mello e o Decano Celso de Melo, que com seu

voto de desempate, acabou dando provimento aos Embargos na famosa ação

penal 470, conhecida como Mensalão, fulminando todo o árduo trabalho

realizado pelo então Ministro Joaquim Barbosa. Recentemente tiraram da

prisão e mandaram para seus condomínios luxuosos criminosos como José

Cláudio Genu, José Carlos Bumlai, José Dirceu, Ricardo Roffmann e

dezenas de outros bandidos.

Nas de segunda instância não é muito diferente. Basta ver decisões

recentes do TRF4 de Porto Alegre em relação a algumas sentenças

proferidas pelo Juiz Sérgio Moro, absolvendo criminosos condenados com

base não em um, mas em inúmeros delatores da Lava-Jato.

A PGR concede imunidade ampla e irrestrita aos irmãos Batista,

criminosos confessos de mais de 200 crimes!

O Rio de Janeiro está um caos devido à inúmeras ações delituosas do

ex-governador Sérgio Cabral e seus asseclas e está totalmente dominado

pelo crime organizado.

O MST e similares têm licença para invadir e matar impunemente. Ainda

ontem invadiram uma fazenda em Marabá, no Pará, atiraram nos

seguranças, mandaram um para o hospital e botaram fogo em tudo que

encontraram pela frente, sede, tratores e maquinários. Tudo virou

carvão e nada acontece com esses bandidos. O seu chefe maior, outro

bandido chamado João Pedro Stédile jamais foi incomodado pela justiça,

muito pelo contrário, sempre desfilou com desenvoltura em meio as

autoridades nacionais, especialmente nos últimos quinze anos da era

PT, além de ser recebido por Chefes de Estado da América Latina,

dentre eles ditadores como Chaves e Maduro da Venezuela.

Ao povo só resta esperar que tudo um dia melhore. Mas até quando vamos

esperar? Portanto, não temos mais a quem recorrer. Se as Forças

Armadas entenderam que até agora não havia motivos para intervir,

creio que é chegada a hora. Basta de discursos nos quartéis. É preciso

convocar a população de bem e agir. Não há momento mais propício. O

povo está desencantado com os políticos como jamais esteve e ancioso

para que surja uma solução definitiva para esse estado de coisas que

assolam o nosso país.

Vamos esperar a Globo derrubar o Temer para empossar o Maia e depois o

Eunício? Vamos esperar o TRF4 sentar sobre o processo desse pinguço

vagabundo e deixar que ele se candidate novamente à Presidência com

esse discurso surrado de pai dos pobres ou do nós contra eles? Da casa

grande x senzala? Da elite opressora dos pobres? Ou vamos esperar

pelas manobras já em curso na Câmara Federal para conceder imunidade

aos candidatos a partir de fevereiro/18, através da já chamada Lei

Lula?

Com todo respeito que os Generais merecem, é chegada a hora de cessar

os discursos e tomar atitudes. É chegada a hora de agir. O que

esperamos é ver todos esses sanguessugas da nação no lugar que eles

merecem, a prisão. É a extinção total e completa dos PCCs da vida. A

eliminação do tráfico de drogas em nosso país juntamente com seus

integrantes que tanta desgraça causam às famílias brasileiras. A

extinção de todos esses partidinhos políticos que só servem para

alugar suas legendas e enriquecer seus dirigentes. O combate

incessante às ideias comunistas e do Estado paternalista que tem que

prover a tudo e a todos através do sufoco daqueles que empreendem e

trabalham cinco meses por ano apenas para pagar impostos. E por fim,

expulsar do país as mais de setenta mil ONGs que se amamentam

voluptuosamente do dinheiro público e trabalham contra o

desenvolvimento do Brasil.

É isso que esperamos das Forças Armadas Brasileiras, dentre outras

coisas que não me ocorrem nesse momento de improviso, mas que

certamente existem, pois nossas mazelas são imensas e incontáveis!

Apesar de já ser quase um sexagenário, ainda tenho energias

suficientes para, se chamado, lutar pelo meu país, para que meu filho

e meus futuros netos tenham um pátria melhor para viver.

Vicente de Paulo Russo

– OAB 12.746 PR –