Disputas lado a lado e muita velocidade marcam 4ª etapa da Mitsubishi Cup

Autódromo de terra no interior de São Paulo foi palco de quatro provas emocionantes do rali de velocidade cross-country

Cadu Rolim / Mitsubishi



Autódromo de terra foi a novidade da etapa Ricardo Leizer / Mitsubishi



Prova desafiou os competidores Cadu Rolim / Mitsubishi



Veículos largaram lado a lado Cadu Rolim / Mitsubishi



Cuidados em cada curva durante toda a prova Ricardo Leizer / Mitsubishi



Público teve visão privilegiada da pista Ricardo Leizer / Mitsubishi



Prova teve disputa direta por posições Cadu Rolim / Mitsubishi



Percurso foi desafiador Cadu Rolim / Mitsubishi



Disputas foram mais do que acirradas Ricardo Leizer / Mitsubishi



Próxima etapa será em Votuporanga Ricardo Leizer / Mitsubishi



Pódio da categoria L200 Triton ER Master Ricardo Leizer / Mitsubishi



Pódio categoria Pajero TR4 ER

Cordeirópolis, 29 de julho de 2017 – “Nesta temporada, cada prova é uma surpresa. A corrida em autódromo de terra foi mais uma mostra de como a Mitsubishi está inovando em 2017”, comenta Juliano Diener, piloto campeão da categoria L200 Triton ER Master da Mitsubishi Cup, que chegou a cidade de Cordeirópolis (SP) para a 4ª etapa do campeonato.

Em clima de festa e com grande público, que pode acompanhar as disputas em uma arquibancada montada ao lado da pista, a etapa no interior de São Paulo proporcionou aos pilotos das categorias L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4 ER uma série de novos desafios.

Uma das novidades foi o formato da prova: foram realizadas quatro corridas de 40 minutos com vários carros na pista ao mesmo tempo, protagonizando disputas diretas por posições. “Em uma especial normal de cross-country de velocidade, você compete contra você mesmo. Nesta etapa, foi preciso ainda mais concentração para não ser ultrapassado”, explica Marcos Chueda, que conquistou a primeira colocação na categoria Pajero TR4 ER.

Outra mudança foi o papel dos navegadores durante a prova. “Para mim, a principal diferença foi correr sem minha dupla. Em uma prova tão disputada e em um trajeto tão curto, qualquer diferença de peso no carro poderia ser decisiva”, comenta Vitor José Muench, campeão da categoria ASX RS.

Para poder contar com a ajuda de seus navegadores, a maioria das equipes escolheu uma estratégia diferente para essa etapa. “Como era possível ver todo o circuito da arquibancada, o meu navegador me passava informações importantes sobre o meu desempenho pelo rádio. Com a ajuda dele eu consegui a vitória”, completa Vitor.

A mudança no piso durante as baterias foi outro fator que surpreendeu os pilotos durante as provas. Com sol e muito calor, a pista de terra foi se transformando no decorrer da etapa. “Fiquei impressionado como o carro se manteve fácil de guiar em várias situações diferentes. Essa prova foi muito bacana. É muito bom participar de um evento tão tradicional e importante em minha cidade”, comenta Ricardo Fragnani, piloto de Cordeirópolis que fez sua estreia na Mitsubishi Cup na categoria ASX RS.

Na categoria L200 Triton Sport RS, quem conquistou a primeira colocação foi paulistano Rodrigo Meinberg. “A etapa foi muito interessante, todos aprovaram esse formato diferente de prova. Eu, particularmente, tive uma disputa muito acirrada com o André Miranda que vou guardar na memória”, comenta o piloto.

O próximo encontro das duplas da Mitsubishi Cup será no dia 30 de setembro em Votuporanga (SP), onde será realizada uma prova maratona, com 100 quilômetros. “Estamos ansiosos para a próxima etapa. Apesar de essa prova em Cordeirópolis não ter sido curta, a especial de 100 quilômetros de Votuporanga será ainda mais desafiadora”, adianta Alessandro Tozoni, campeão da categoria L200 Triton ER.

Sobre a Mitsubishi Cup

A Mitsubishi Cup já realizou mais de 130 etapas e 400 provas de rali cross-country de velocidade desde sua criação, em 2000. Os carros participantes são preparados pela Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida. Já são mais de 500 unidades entregues e a marca continuará, em 2017, vendendo os modelos ASX RS, L200 Triton Sport RS e L200 Triton ER, homologados para os principais campeonatos de rali do Brasil, inclusive o Rally dos Sertões.

Os veículos preparados para competição estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes com condições especiais. Para mais informações, contate: mitsubishicup@hpeautos.com.br.

A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Petrobras, Axalta, Transzero, Clarion, Pirelli, Unirios, Miolo e Made in Silk.

Calendário 2017

5ª etapa – 30 de setembro – Magda / Votuporanga (SP)

3ª e 6ª etapa – 21 e 22 de outubro – Indaiatuba (SP)

7ª etapa – 25 de novembro – Velo Città / Mogi Guaçu (SP)

* Datas e locais sujeitos a alterações.