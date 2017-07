USF2000: Brasileiro chega perto do pódio em Mid-Ohio

Destaque no treino classificatório, Lucas Kohl foi o quarto colocado na penúltima etapa do campeonato

Lucas Kohl chegou muito perto de alcançar seu segundo pódio na temporada 2017 da Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda, categoria que serve como porta de entrada para a Fórmula Indy. Acelerando em Mid-Ohio, o brasileiro conquistou a quarta colocação na prova que abriu rodada dupla válida pela penúltima etapa do campeonato.

“Tínhamos um excelente ritmo de classificação e isso foi decisivo na disputa desta etapa”, disse o piloto que partiu da primeira fila na prova disputada na sexta-feira. “Nossa expectativa ontem era brigar pela vitória, mas faltou um pouco de ritmo de corrida para concretizar este resultado. Já na prova de hoje, partimos em quarto e estava a briga. Mas fui lançado para fora da pista na última relargada e acabei conseguindo chegar apenas em oitavo”, completou Lucas Kohl.

A próxima etapa da competição está marcada para três de setembro no autódromo de Watkins Glen. Em grande fase no campeonato, Kohl espera agora fechar 2017 no alto do pódio.

“Temos demonstrado uma grande evolução nas últimas etapas e esperamos ter um carro bastante competitivo para a última prova do ano”, finalizou o piloto que vem de resultados expressivos conquistados também nas etapas de Road America (terceiro e sexto lugares), Toronto (quinto lugar) e Iowa (sétimo lugar).

