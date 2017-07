IAV-IDV projeta continuidade da recuperação das vendas no varejo

Associados do IDV estimam alta nas vendas de 6,4% em julho, 6,8% em agosto e 6,4% em setembro, na comparação anual

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo) de junho fechou com crescimento real (já descontada a inflação) de 2,4%, em comparação com o mesmo período de 2016. Os varejistas estimam a continuidade do crescimento para os próximos meses, com alta nas vendas de 6,4% em julho, 6,8% em agosto e 6,4% em setembro, na comparação anual. Vale ressaltar a importância do IAV-IDV, que consegue antecipar de 30 a 40 dias a tendência de resultados da Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE.

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumarias, apresentou estabilidade real de 0,01% nas vendas realizadas em junho, na comparação anual. Já as projeções para os próximos meses sinalizam crescimento real de 4,7% em julho, 5,5% em agosto e 4,7% em setembro.

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e artigos esportivos, apresentou, em junho, crescimento real de 0,9% na comparação anual. A expectativa para os próximos meses é positiva, com projeções de crescimento de 4,4% em julho, 5,0% em agosto e 5,8% em setembro, sempre em relação aos mesmos períodos do ano anterior.

O setor de bens duráveis teve, em junho, aumento real de 11,8%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. A projeção dos associados para os próximos meses é de continuidade de crescimento, sendo 14,1% em julho, 12,2% em agosto e 12,8% em setembro.

A inflação acumulada dos segmentos em 12 meses, em junho de 2017, segundo o IBGE, foi de 0,47% para a categoria de bens não duráveis e de 2,42% para a de semiduráveis. Já para os duráveis houve deflação de 1,20%.

Sobre o IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas)

Criado em outubro de 2007, o IAV-IDV é um índice que consolida a evolução das vendas efetivamente realizadas pelos associados do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), com o intuito de projetar expectativas para os próximos meses e, assim, servir de base de informação para a tomada de decisão dos executivos do varejo.

Para se chegar aos números apresentados pelo IAV-IDV, as empresas associadas reportam seus próprios resultados e suas expectativas sobre vendas no futuro. Em seguida, estas respostas são ponderadas de acordo com o respectivo porte de cada empresa, para que se alcance indicadores como o volume de vendas e o faturamento nominal. Os dados extraídos pelo indicador têm permitido uma visualização mais ampla do comportamento do mercado para um período futuro de até três meses.

Sobre o IDV

O IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) representa 72 empresas varejistas de diferentes setores, como alimentos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, material de construção, medicamentos, vestuário e calçados. Atuante em todo o território nacional, o IDV tem como principal objetivo contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira, além do desenvolvimento do varejo ético e formal.

