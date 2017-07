CRIANÇAS DO INCOR RECEBEM O “PAI” DA TURMA DA MÔNICA NA UTI DO HOSPITAL

A presença de Mauricio de Sousa foi uma verdadeira injeção de alegria nos pacientes recém-operados e na equipe do hospital. O desenhista também conversou com os médicos sobre ideias para um projeto dedicado da Turma da Mônica na UTI do Incor.

“Inesquecível”. Foi assim que o desenhista Mauricio de Sousa resumiu sua visita às crianças da UTI Pós-Operatória do InCor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, na manhã dessa quinta-feira (27). “Nosso dia ficou mais feliz com ele, que, por sua vez, pode comprovar o quanto a alegria da Turma da Mônica encanta os nossos pequenos pacientes e a nossa equipe”, disse o Dr. Roberto Kalil Filho, presidente do Incor, que recepcionou o desenhista no hospital.

Acompanhado de perto pela equipe da UTI, Mauricio visitou cada um dos pacientes recém-operados em seus leitos, conversou com os pais e apreciou a decoração da unidade com os personagens das histórias em quadrinhos criadas por ele. “Eu fico honrado e muito alegre em proporcionar à criançada e ao pessoal aqui do Incor a visita permanente da Turma da Mônica na decoração, no ambiente”, disse o desenhista. “É um lugar onde realmente a criançada, às vezes, precisa de algo mais carinhoso, que pode ser um desenho, uma figura desenhada, uma pintura ou a ambientação diferenciada para os momentos difíceis que ela passa”.

Mauricio retribuiu o carinho dos pacientes e da equipe do Incor com muitas fotos, autógrafos e uma disposição invejável para os seus 81 anos. Incentivado pelos médicos do Instituto do Coração, que ressaltaram o benefício da presença da Tuma da Mônica na decoração do local, ele saiu animado para fazer um projeto dedicado para a unidade: Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e sua turma vão fazer parte da UTI do InCor não somente como decoração, mas também na forma de materiais de apoio terapêutico especialmente desenvolvidos para cardiopatas.

Por meio deles, as crianças, jovens e adultos poderão expressar de forma mais ampla sua experiência de superação de vida durante a internação. “É uma grande oportunidade o InCor ter a parceria do Mauricio de Sousa para proporcionar um ambiente ainda mais lúdico, humano e alegre para os nossos pacientes que enfrentam o desafio de uma internação prolongada”, diz Kalil.

