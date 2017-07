Parceria inédita reforça a sustentabilidade na produção de soja no Mato Grosso

Com investimento de R$2 milhões, a nova fase do Soja Plus visa contribuir para melhoria contínua do desempenho sustentável no estado

Líder em grãos no país, a produção da safra 2016/2017 no Estado do Mato Grosso foi elevada em 31,2 milhões de toneladas, representando um incremento de mais de 3 milhões de toneladas ante à safra 15/16, segundo estimativa recente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA). A produção do estado corresponde a 27% da soja brasileira e 9% da mundial.

Em busca de uma produção mais sustentável, produtores do Mato Grosso têm a sua disposição, desde 2011, o Soja Plus, um programa de gestão socioambiental e econômica da propriedade rural , idealizado e implementado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

Na última terça-feira, dia 25 de julho, em Sorriso/MT, uma nova etapa do Soja Plus foi lançada em parceria com a Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH): o Projeto “Melhoria Contínua para uma Área de Abastecimento Sustentável”.

Um dos objetivos do projeto é apoiar a performance ambiental dos agricultores, auxiliando na recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs).

“A IDH irá apoiar o Soja Plus em seu pilar ambiental, trazendo informações atualizadas para os produtores que buscam adequação de suas propriedades em relação ao Código Florestal. E além disso, temos como objetivo tornar o programa como o novo passaporte europeu da soja no Mato Grosso. Com essas ações, sabemos que os mercados externos irão reconhecer cada vez mais os esforços do produtor para a produção de soja responsável”, explica Daniela Mariuzzo, Líder do Programa de Territórios da IDH no Brasil.

Visando trabalhar com 200 produtores e com um aporte disponível de R$2 milhões, o projeto é destinado a propriedades de Sorriso e outros oito munícipios, em seu entorno: Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Sinop, Tapurah e Vera.

“O lançamento do projeto é apenas o primeiro passo concretizado de uma negociação construída com muitos detalhes. É o começo de algo que acreditamos que será maior, devido a demanda que tem crescido pelos produtores em adequar suas propriedades ao Código Florestal e onde aplicável, implementar restauros em propriedades”, conclui Mariuzzo.

O projeto faz parte das ações previstas pelo Memorando de Entendimento (MoU) Brasil-Europa assinado no início do ano para apoiar e ampliar a produção de soja sustentável no Brasil e sua promoção no mercado europeu. O acordo reúne as entidades: Aprosoja, IDH, ABIOVE, Federação Europeia dos Fabricantes de Rações (Fefac) e Federação Europeia de Óleo Vegetal e Protínas (Fediol).

Link da Pesquisa IMEA: http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/11072017210511.pdf

Sobre a IDH

A Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH) é uma organização sem fins lucrativos que reúne empresas inovadoras, organizações da sociedade civil e governos em parcerias público-privadas para transformar mercados no sentido de alcançar produção, comércio e consumo com maior sustentabilidade ecológica e social. A IDH opera globalmente em 11 setores de commodities e em 12 territórios em mais de 40 países. Com seus mais de 500 parceiros, a IDH desenvolve, conduz, cofinancia e avalia modelos de negócios inovadores que têm o potencial de gerar sustentabilidade em larga escala. Saiba mais em: www.idhtrade.org.

