PSG propõe a Neymar o maior salário do mundo, diz jornal

Se Neymar aceitar a proposta do Paris Saint-Germain, ele será o jogador mais bem pago do mundo. É isso que consta no contrato proposto pelos franceses ao camisa 11 do Barcelona. Além de receber um salário estratosférico, o brasileiro terá a chance de fechar uma série de contratos comerciais que o deixarão multimilionário.

Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / LANCE!

A informação é do jornal espanhol Sport , que garantiu que o PSG está próximo de reinventar o mercado futebolístico com a contratação de Neymar. Apesar de a negociação ter sido complicada e cansativa, os parisienses estão apostando todas as fichas de que o brasileiro será jogador do Paris, nesta temporada.

Se Neymar aceitar as condições do Paris Saint-Germain, e o clube finalmente conseguir tirá-lo do Barcelona, ele fechará um contrato de cinco anos e receberá 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 111 milhões) livres de impostos por temporada.

Além disso, o Paris lhe dará uma dezena de contratos milionários, avaliados em torno de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 222 milhões) em acordos comerciais, para fechar contratos de patrocínio com diversas empresas do clube parisiense.

Este foi o ultimato dado ao jogador. Basta, agora, o brasileiro decidir se irá aceitar atuar pelo Campeonato Francês, ou não.

