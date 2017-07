Dynatrace é contratada pela Celepar para ampliar eficiência e qualidade na experiência do cliente

Solução de monitoramento promove mais agilidade na identificação e resolução de problemas na plataforma de gestão A Dynatrace, líder mundial em soluções de Gerenciamento de Performance Digital, anuncia que foi contratada para fornecer sua solução de DPM (Digital Performance Monitoring) para a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). A implementação da ferramenta permitirá que a empresa paranaense aumente a eficiência e a qualidade da experiência dos clientes, agilize a detecção de problemas e melhore sua performance digital, além de promover uma melhor prestação de serviços para a população do Estado.

“Por sermos uma companhia pública, toda aquisição deve passar por um processo de licitação. Por meio de provas de conceito realizadas com diversas soluções do mercado, verificamos que a ferramenta da Dynatrace era uma das principais que poderiam atender nossas demandas, extremamente ágil na realização de diagnósticos, com configuração intuitiva e facilidade na comunicação e trabalho entre todas as equipes envolvidas no ciclo de vida de uma aplicação. Além disso, a administração e a otimização dos recursos que possibilitam a melhora na eficiência operacional da organização foram características que se destacaram”, afirma Vanessa Ferreira, Analista de TI da Celepar e responsável pelo projeto de aquisição e implementação.

Na licitação foram adquiridas licenças para monitoramento de aplicações Java e da experiência do usuário final, além de instâncias Web Server PHP. “Estamos em processo de implantação. A ferramenta nos ajudou na detecção de erros e falhas de programação, mostrando de maneira rápida e exata onde estava o problema. Além disso, auxiliou na análise de códigos, fornecendo indicadores de desempenho das aplicações, monitoramento e consumo de recursos dos servidores, o que ajuda no gerenciamento e dimensionamento do ambiente. Os benefícios almejados após o final de todo o processo de implantação são a redução do número de incidentes, o aumento da produtividade e rapidez para disponibilizar aplicações para a produção”, ressalta a Analista.

Consciente de que as aplicações e os serviços estão cada vez mais complexos em virtude da constante evolução da tecnologia, a Dynatrace busca simplificar o processo de monitoramento com uma solução fácil de usar, intuitiva e que fornece insights operacionais completos e prontos para utilização. Por meio do monitoramento de performance oferecido pela empresa, é possível identificar rapidamente a causa do problema com apenas uma notificação, sem o incômodo de receber centenas de alertas com os sintomas do problema. A ferramenta automatizada da companhia é analítica, unificada, redimensionável, de implementação flexível e capaz de identificar a causa raiz baseada na inteligência artificial.

A tecnologia da Dynatrace é de fácil utilização, flexível e possui dashboards intuitivos, o que permite acompanhar os acontecimentos em cada camada de transação, identificar as causas que geram demora nas respostas, localizar exceções que podem atrapalhar o funcionamento e monitorar de ponta a ponta o desempenho de toda a aplicação.

“Nossa solução simplifica a análise da performance de ambientes complexos em Nuvem. Estudos de mercado apontam que o monitoramento digital de aplicações é uma prática extremamente importante, mas apenas 30% das empresas mundiais investem nessa solução. Vivemos em uma época em que a lentidão ou falha em um serviço na web pode trazer sérias consequências para uma organização”, afirma Roberto de Carvalho, Presidente da Dynatrace no Brasil.

Sobre a Celepar

Pioneira entre as empresas públicas de tecnologia da informação, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar é uma sociedade de economia mista de capital fechado, cujo maior acionista é o Estado do Paraná. Criada pela Lei Estadual 4945, de 30 de outubro de 1964, a Celepar é a mais antiga empresa de governo na área de TIC no País. Com sede em Curitiba e por meio dos seus núcleos regionais, a empresa atende toda a estrutura da administração estadual instalada nos 399 municípios paranaenses. O objetivo da Celepar é desenvolver soluções de modernização da gestão pública voltadas à melhoria contínua dos serviços que o governo presta aos cidadãos paranaenses.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace, líder mundial em soluções de Gerenciamento de Performance Digital, redefiniu como monitorar as operações de TI e os ecossistemas digitais de hoje. Com Inteligência Artificial e abrangendo as principais tecnologias de maneira completamente automatizada, é a única solução que fornece respostas, não apenas dados, com base em uma visão profunda de cada usuário e cada transação em todas as aplicações. As principais marcas do mundo, incluindo 72 da Fortune 100, confiam na Dynatrace para otimizar as experiências dos clientes, inovar com rapidez e modernizar as operações de TI com total confiança. Saiba mais em dynatrace.com, visite o blog ou encontre @dynatrace no Twitter.

PLANIN – Assessoria de Imprensa da Dynatrace

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Juliana Tonello e equipe – www.planin.com

Contatos: Fabiele Fortaleza e Tatiana Carvalho – (11) 2138-8906

E-mail: dynatrace@planin.com