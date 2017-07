O Projeto Cuca Feliz, em parceria com o Riopreto Shopping Center, apresenta neste domingo, 30 de julho, o vencedor do Concurso Cultural “PERSONAGENS DO PROJETO CUCA FELIZ”.

A fim de “dar vida” às mechinhas de cabelo do Projeto Cuca Feliz, a campanha, que tem como principal atividade arrecadar mechas de cabelo para a confecção de perucas para pacientes com câncer, promoveu no mês de junho e julho o Concurso Cultural – Personagens do Cuca Feliz, para criação dos personagens da ação social.

Artistas, ilustradores, pintores e designers tiveram a chance de criar três personagens para serem porta-vozes do projeto. “A ideia é transformar os personagens em agentes incentivadores da luta contra o câncer e, assim, aproximar a sociedade cada vez mais da ação social”, explica Cacá Junqueira, idealizadora da campanha.

No dia da premiação, serão expostos os 36 desenhos recebidos pelos participantes do concurso. O vencedor terá seu trio de ilustrações – formado pelos personagens Juca, Nina e Fani – como parte das ações do Projeto Cuca Feliz.

*A arrecadação de mechas acontecerá no mês de Outubro

