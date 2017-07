Anitta e Pablo Vittar lançam o clipe de ‘Sua Cara’

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

O clipe da canção ‘Sua cara’ reúne Anitta, Pablo Vittar e o trio de música eletrônica Major Lazer no Marrocos. A cantora dona do hit ‘Show das Poderosas’, inclusive, já tinha publicado um vídeo mostrando o momento em que se assusta durante a gravação com uma cobra.

Além de serpentes e paisagens desérticas, o vídeo traz muitas imagens dos artistas dançando sensualmente. Pabllo e Anitta se apresentaram, neste domingo, 30, na festa Combatchy, na balada The Week, no Rio de Janeiro, para lançar o clipe.

O vídeo foi dirigido por Bruno Ilogti e Giovanni Bianco, profissionais responsáveis também pelo clipe de Paradinha.

S’ua Cara’ integra o mais recente EP do Major Lazer, ‘Know No Better’, lançado em junho.