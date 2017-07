Ex-namorado de jovem que transmitiu suicídio ao vivo tenta se matar

Informações são de que ele teria ingeridos medicamentos; ele não corre risco de morte

Mais um capítulo dramático no suicídio da universitária Bruna Andressa Borges, que transmitiu a própria morte, ao vivo, no Instagram. Um dia depois dos pais da jovem terem sido encontrados mortos, ao lado de bilhetes de despedida, o ex-namorado da estudante foi socorrido ao Pronto Socorro de Rio Branco, no Acre, após tentar tirar a própria vida.

O jovem, que teve o nome preservado, não corre risco de morte e está acompanhado pelos pais, que o encontraram desacordado, após ingerir diversos medicamentos.

De acordo com informações do Extra, o enfermeiro da unidade, Fagner Alfredo Arbisson, de 28 anos, revelou que o jovem está sendo submetido a uma reabilitação física e psicológica. “Foi um efeito de bola de neve aqui em Rio Branco, então precisamos conscientizar as pessoas (a respeito de doenças mentais)”, contou.

Pais de Bruna Borges, Márcio Brito e Claudineia Borges foram encontrados mortos na Vila Militar, bairro de Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (28). O casal teria deixado diversos bilhetes de despedida a familiares. O conteúdo dos textos não foi divulgado. Márcio era subtenente do Exército. Ex-militar, Claudineia deixou as Forças Armadas para trabalhar como enfermeira.

Fonte: PlantãoJTI