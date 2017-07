Inscrições para concurso da Câmara com 70 vagas começam nesta segunda

São vagas para cargos de níveis médio e superior

Câmara Municipal de Campo Grande terá 70 novos funcionários concursados © Izaías Medeiros/CMCG

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande começam nesta segunda-feira (31), dia em que será publicado o edital com todos os detalhes do certame. São ofertadas 70 vagas para níveis médio e superior. A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) será responsável pelo controle na aplicação das provas.

Do total das vagas previstas no edital, serão destinadas 18% para cotas, ficando estabelecidos 10% para negros, 5% para índios e 3 % para deficientes físicos.

No lançamento oficial do edital do concurso, será divulgado o dia e a hora para realização das provas, viabilizando tempo hábil de 90 dias de preparação, mas somente após o encerramento das inscrições serão divulgados os locais de provas do concurso público. As provas serão divididas em dois turnos: pela manhã serão realizadas as provas para nível superior e no período da tarde serão aplicadas as provas para nível médio.

No edital será disponibilizado o conteúdo programático, que está direcionado nas necessidades dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal, objetivando trabalhar nas provas o assunto em cima da área de atuação específica escolhida pelo candidato, além de tornar público às atribuições das funções para cada cargo a ser escolhido.

De acordo com a Casa de Leis, pela primeira vez no Estado será acrescentado no conteúdo programático o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), assim como a Resolução n.54, que normatiza todo o procedimento documental, em todos os níveis de licitação e prestação de serviço, atribuindo assim maior funcionalidade nos cargos que serão preenchidos pelos candidatos do concurso público.