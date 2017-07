Réu por tentativa de homicídio é preso por tráfico e justifica: ‘não consigo emprego’

Prisão ocorreu no Bairro Coophavilla

© Divulgação

Na madrugada deste sábado (29) equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu em flagrante Weslley Henrique Ferreira de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Coophavilla. O rapaz é réu por tentativa de homicídio praticada em 2015.

Durante patrulhamento na região do bairro Coophavila II, equipe do Choque abordou Weslley no cruzamento das ruas Beira Mar com Rua da Baleia, mas antes mesmo da busca pessoal, o jovem anunciou a posse de maconha.

© Divulgação

Os militares encontraram seis porções de maconha e R$ 180 em cédulas. Indagado sobre a droga confessou que o restante estaria em sua casa. À polícia, o jovem tentou justificar o tráfico com a dificuldade de conseguir um emprego fixo, tendo em vista, que responde em liberdade por tentativa de homicídio contra duas pessoas, uma delas um policial militar.

Na casa, os policiais encontraram mais porções de maconha, que totalizou 518 gramas do entorpecente.

Tentativa de homicídio

Em dezembro de 2015, a mando de um comparsa, Weslley disparou duas vezes contra um jovem e outra vez contra um policial militar, que teria presenciado o crime. O jovem teria ido até a casa da vítima na garupa de uma motocicleta que era conduzida pelo mandante. Conforme o processo, a vítima que mesmo ferida, conseguiu fugir devia um mês de aluguel ao condutor da motocicleta.

Fonte: Midiamax