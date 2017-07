Anitta posa de topless em foto inédita do ensaio da Mais Sexy do Mundo

‘Acho que o mais sensual é ser você mesma’

Anitta numa foto inédita que fez para a revista “VIP” Foto: Daniel Klajmic/ divulgação

Perdeu, Bruna Marquezine! Anitta destronou a atriz de “I love Paraisópolis”, vencedora do ano passado, e é a Mulher Mais Sexy do Mundo na eleição promovida pela revista “VIP”.

Exagero? Basta olhar a foto exclusiva do EXTRA para concluir que não. A cantora, que emplaca um sucesso atrás do outro, tem uma receita para sair na frente de tantas beldades, até internacionais: “Acho que o mais sensual é ser você mesma. Fiquei superfeliz com a vitória e foi incrível fazer esse ensaio”.

“O mais sensual é não mostrar tudo mesmo”, diz Anitta Foto: Divulgação/Daniel Klajmic

Segundo a revista, a poderosa Anitta, que nunca posou nua, foi eleita numa votação popular com mais de 115 mil votos. “O mais sensual é não mostrar tudo mesmo. É mais excitante e mais chique. Sensual sem ser vulgar”, acredita Anitta.

Anitta em outro ângulo no ensaio da Mais Sexy do Mundo da revista “VIP” Foto: Divulgação/Daniel Klajmic

Anitta exibe os pernões na capa da revista “VIP” Foto: divulgação

Fonte: Extra