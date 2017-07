Tufão deixa mais de 80 feridos em Taiwan; dezenas de pessoas ficam isoladas

Flávio Veras

Um forte tufão atingiu Taiwan neste domingo (30), deixando mais de 80 pessoas feridas e obrigando a cidade a suspender serviços essenciais, além de ter cortado o fornecimento de eletricidade para centenas de milhares de lares.

Cerca de 40 pessoas ficaram isoladas no sul da ilha, em especial devido a inundações, de acordo com o governo taiwanês. O tufão Nesat, uma tempestade com ventos em torno de 119 km/h, atingiu Taiwan no sábado e deve permanecer sobre a ilha durante dois dias, afetando principalmente o sul, de acordo com a Agência Central do Clima.

Mais de 80 socorristas ficaram feridos junto a mais três pessoas que foram levadas a hospitais, segundo o governo. Muitos dos socorristas feridos foram atingidos pela queda de escombros, e dois deles sofreram ferimentos graves.

Na capital Taipé as aulas foram suspensas, assim como os serviços de recolhimento de lixo e aluguel de bicicletas. O transporte público teve seu horário de funcionamento reduzido. A companhia aérea taiwanesa Eva Airways Corp anunciou o cancelamento de 42 voos, afetando cerca de 10.000 passageiros.

(*) Informações com G1.