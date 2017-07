Família morre após acidente entre carro com caminhão carregado com um milhão de abelhas

Pai, mãe e filha de 1 ano e 11 meses são as vítimas do acidente entre um carro e um caminhão carregado com abelhas na rodovia Roberto Mário Perosa, perto do trevo de Urupês (SP), na manhã deste sábado (29). Mais de 1 milhão de abelhas ficaram soltas no trecho da batida.

Segundo a empresa funerária que atendeu a ocorrência, Iranaldo Vicente da Silva , de 21 anos, Cícera dos Santos Soares , de 27, e Ester Camile dos Santos Silva estavam no carro e ficaram presas às ferragens. A mulher morreu no local, o pai e a criança foram socorridos com vida para a Santa Casa de Urupês, onde a criança morreu.

Segundo o delegado de Urupês, Sérgio Durão, será instaurado inquérito para apurar as causas do acidente. O motorista do caminhão fez teste de bafômetro e deu negativo. Ele não se feriu.

O caminhão vinha de Mato Grosso do Sul e seguia para Novo Horizonte (SP), já tinha rodado quase 600 quilômetros, e estava perto do sítio onde as abelhas seriam descarregadas, quando bateu de frente com o carro. O caminhão tombou e as abelhas escaparam.

A família seguia de carro pela rodovia com sentido a São José do Rio Preto (SP), quando outro veículo cruzou a pista e o motorista do carro que se envolveu no acidente se assustou, tentou desviar e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão.