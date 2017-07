Dimlux promove soft opening durante Design Weekend 2017

Marca chega a São Paulo com criações próprias e peças exclusivas assinadas por renomados lighting designers internacionais Dominar a arte da iluminação é o know-how da Dimlux, consagrada marca carioca que desembarca oficialmente em São Paulo neste segundo semestre de 2017. Para a 6ª edição do Design Weekend (DW!) – maior festival de design urbano da América Latina –, a empresa realiza soft opening de seu primeiro showroom próprio na capital paulista, localizado na charmosa Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 224. A ação ocorre durante os dias 09 a 13 de agosto. O novo espaço será palco da exposição de peças das marcas ícones da iluminação mundial, tais como Vistosi, Weplight, Jieldé, Bomma, Inarchi, LampeGras, Mantis e Marset – exclusividade no Brasil para a Dimlux. Luminárias das famosas Artemide e Flos também fazem parte da ambientação do showroom, sediado em um casarão de forte arquitetura industrial. A seleção do portfólio da marca – com diferentes estilos, propostas e conceitos de lustres, luminárias, plafons, pendentes, arandelas, abajures, spots e embutidos – é realizada sob a rigorosa a curadoria do fundador Gustavo Di Menno. Criações nacionais da My Lamp são um ponto à parte no novo showroom. Braço da Dimlux, a marca se dedica à concepção de peças luminotécnicas coloridas e exclusivas, seguindo um estilo mais industrial, retrô e jovial. São criações que unem design, beleza estética e qualidade.