Três Lagoas recebe oficina de Plano de Negócios

Capacitação realizada pelo Sebrae começa no dia 17 de agosto

No dia 17 de agosto, segunda-feira, acontece em Três Lagoas a oficina Plano de Negócios. O evento será realizado no escritório regional do Sebrae no município (Rua Zuleide Perez Tabox, 826 – Centro) e começa às 19 horas.

Os participantes irão visualizar e entender as variáveis que impactam no desempenho de um negócio, para avaliar os diferenciais, mercados potenciais, oportunidades, riscos, custos, infraestrutura básica e demais questões fundamentais para concretizar a ideia do empreendimento desejado.

O primeiro encontro vai discutir e expor aspectos do mercado para auxiliar os candidatos a descrever o próprio negócio. Já no segundo dia, será definido o plano operacional e financeiro da empresa.

A oficina tem uma carga horária total de 8 horas e para participar, é necessário ter feito o curso Visualizando meu negócio no papel e trazer o Quadro Modelo de Negócios. Para se inscrever, procure o Sebrae em Três Lagoas ou ligue no telefone (67) 3929-2700. Mais informações no Portal do Sebrae.