Costa lança tarifas promocionais para os cruzeiros pelo Caribe saindo dos EUA

Tarifas estão a partir de R$ 1.599 por pessoa nos roteiros a bordo do navio Costa Deliziosa com embarques de Fort Lauderdale

São Paulo, julho de 2017 – A oportunidade de visitar diferentes destinos caribenhos em uma única viagem está cada vez mais fácil para o turista brasileiro. A Costa Cruzeiros anuncia tarifas promocionais para os cruzeiros pelo Caribe com embarques do porto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Entre os meses de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os roteiros de 7 e 10 noites a bordo do navio Costa Deliziosa estão com tarifas marítimas a partir de R$ 1.599 por pessoa em cabine interna dupla. De Fort Lauderdale, os cruzeiros passeiam pelas águas azuis e cristalinas do Caribe, percorrendo as belezas de Nassau, Turks and Caicos, Amber Cover (República Dominicana), ilhas Cayman, Honduras, Belize, Ocho Rios (Jamaica) e das cidades mexicanas de Costa Maya e Cozumel.

A Costa oferece ainda o pacote completo air &sea para o viajante que busca mais praticidade. Além de preços marítimos atrativos, a companhia garante bilhetes aéreos com tarifas competitivas (ida e volta) e o traslado do Costa Deliziosa até o aeroporto de Miami logo após o desembarque do navio.

“Customizando nossos cruzeiros no Caribe com condições especiais em preços e serviços, permitimos que os brasileiros descubram e acessem novos destinos internacionais com o melhor da hospitalidade italiana a bordo”, destaca Dario Rustico, diretor geral de Vendas e Marketing da Costa Cruzeiros para a América do Sul.

Confira as saídas promocionais (somente parte marítima) da Costa pelo Caribe :

Navio Costa Deliziosa

Saída: 20/12/2017

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 7

Roteiro: Fort Lauderdale (EUA), Nassau (Bahamas), Turks and Caicos, Amber Cove (República Dominicana), Key West (EUA) e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 1.599 por pessoa (10x de R$ 159,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Saída: 27/12/2017

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 7

Roteiro: Fort Lauderdale, Grand Baha (Bahamas), Turks and Caicos, Amber Cove (República Dominicana), Miami e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 2.099 por pessoa (10x de R$ 209,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Saídas: 03/01/2018 e 13/01/2018

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 10

Roteiro: Fort Lauderdale, Key West (EUA), Ilhas Cayman, Honduras, Belize, Costa Maya, Cozumel e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 1.899 por pessoa (10x de R$ 189,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Saídas: 23/01/2018 e 22/02/2018

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 10

Roteiro: Fort Lauderdale, Key West (EUA), Ilhas Cayman, Honduras, Belize, Costa Maya, Cozumel e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 1.799 por pessoa (10x de R$ 179,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Saída: 02/02/2018

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 10

Roteiro: Fort Lauderdale, Key West (EUA), Ilhas Cayman, Honduras, Belize, Cozumel, Progresso (Mexico) e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 1.799 por pessoa (10x de R$ 179,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Saída: 12/02/2018

Embarque: Fort Lauderdale (EUA)

Nº de noites: 10

Roteiro: Fort Lauderdale, Nassau (Bahamas), Ocho Rios (Jamaica), Honduras, Belize, Costa Maya e Cozumel (México) e Fort Lauderdale

Preço: A partir de R$ 1.799 por pessoa (10x de R$ 179,90) em cabine interna dupla (taxas não incluídas)

Informações pelo telefone (11) 2123-3655 ou pelo site www.costacruzeiros.com.br

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 69 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa.

Além disso, dois navios de última geração serão entregues em 2019 e 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e será conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 19.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 137 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.

Informações à Imprensa:

Porta-Voz Comunicação Estratégica

Leila Melo

(55 11) 3871-3666 – ramal 12

leila.melo@portavoz.com.br

Imagens disponíveis para download …