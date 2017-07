Entidades de MT lançam movimento por mudanças na CNA

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

Ribeirão Preto, 31 – Um grupo de entidades do agronegócio de Mato Grosso lançou na sexta-feira (28) um movimento em favor de mudanças na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA). Batizada de “Muda CNA”, a frente foi lançada em evento em Rondonópolis (MT) do qual participaram representantes de associações de produtores e políticos. O movimento pede, entre outras demandas, o fim da reeleição por tempo indeterminado e do pagamento de salário ao presidente da CNA, além de alterações na contribuição sindical.

O “Muda CNA” é liderado pela Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja), a Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat) e Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). As entidades tentam ainda o suporte político da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) da Câmara dos Deputados.

O movimento é o segundo de representantes do agronegócio mato-grossense questionando a CNA. Entre março e abril deste ano a entidade foi pressionada pela posição adotada após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pelo retorno da cobrança do Funrural. A dissidência, à época, perdeu força e foi abafada. “Naquele momento nós emitimos uma nota enquanto Federação manifestando nossa indignação com a postura da CNA, marcando posição. E digo que a mudança que vocês querem na CNA não é diferente da mudança que eu quero”, relatou o presidente da Famato, Normando Corral.

Procurada, a CNA não se manifestou sobre o movimento. Em novembro a entidade terá eleições para presidente e o atual mandatário, João Martins, é considerado candidato natural à reeleição.