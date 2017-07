Clipe com Anitta e Pabllo Vittar tem a melhor estreia no YouTube desde ‘Hello’

Lançado às 17h no último domingo, 30, o clipe Sua Cara, do grupo norte-americano Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, alcançou em quase 24 horas a marca de 17,4 milhões de visualizações na plataforma YouTube, um feito histórico por ser o mais visto desde Hello, lançado por Adele em 2015, que teve 27,7 milhões de visualizações.

Gravado na parte marroquina do Deserto do Saara, o vídeo tem Anitta e a drag queen Pabllo Vittar, que cantam a canção, dançando e rebolando nas dunas, ao lado do DJ e produtor Diplo, líder do Major Lazer.

Com o número de visualizações, o lançamento de Sua Cara se tornou também a maior estreia de um clipe este ano. Antes dele, a melhor marca havia sido da cantora Katy Perry, com 16,4 milhões de visualizações para Bon Appetit nas suas primeiras 24 horas no YouTube.

Num ranking geral, o lançamento do Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar se tornou o sexto clipe mais visto em suas primeiras 24 horas da história, atrás de, nesta ordem, Psy (Gentleman, com 38 milhões), Adele (Hello, 27 milhões), Taylor Swift (Bad Blood, 20,1 milhões), Nicki Minaj (Anaconda, 19,6 milhões) e Miley Cyrus (Wrecking Ball, 19,3 milhões).

Em suas redes sociais, o Major Lazer agradeceu o apoio dos brasileiros. “O poder do Brasil.” Além disso, o DJ Diplo não poupou elogios para suas companheiras, principalmente Anitta. “Minha paixão de todos os dias. Obrigado por fazer Sua Cara conosco e dividir com nossa rainha Pabllo Vittar. Nós te amamos, Anitta”, escreveu.

Sua Cara é a terceira investida de Anitta na carreira internacional este ano. Além da sua Paradinha, ela lançou também a parceria Switch com a rapper australiana Iggy Azalea.

Já Pabllo Vittar também alavanca ainda mais a carreira com a parceria. A drag queen, que já é a mais seguida e ouvida no mundo, mais até mesmo que RuPaul, comemora ainda o sucesso da sua própria K.O., que acumula quase 80 milhões de visualizações no YouTube.