‘Dia da Sobrecarga da Terra’ tem data mais precoce desde 1970

ROMA, 31 JUL (ANSA) – Considerada a data em que a população mundial terá utilizado o orçamento ambiental do planeta Terra para todo o ano, o Dia de Sobrecarga da Terra (“Earth Overshoot Day, em inglês) será celebrado na proxima quarta-feira (2).

O cálculo do gasto de recursos ambientais pelos humanos é feito, ano a ano, pela organização internacional Global Footprint Network, que estima tempo e prazo para que a natureza consiga repor tudo o que foi gasto. Neste ano, a data é a mais precoce desde que o mundo estourou seu orçamento ambiental pela primeira vez no início da década de 1970, ou seja, a humanidade está esgotando a natureza 1,7 vezes mais rápido do que os ecossistemas conseguem se regenerar. O custo desse excesso global de gastos ecológicos estão se tornando cada vez mais evidentes em todo o mundo como, por exemplo, os desmatamentos, secas, escassez de água potável, erosão do solo, perda de biodiversidade e o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera.

De acordo com ativistas, a campanha “#Movethedate” é uma das formas de tentar conscientizar a população para reverter essa tendência. Segundo relatório da organização, para a humanidade retornar a utilizar os recursos de um só planeta até 2050, é necessário atrasar o “Dia da Sobrecarga da Terra” 4,5 dias todos os anos. Em 2016, a celebração ocorreu no dia 8 de agosto, enquanto que a dois anos atrás foi em 13 de agosto. Já em 2000, a data caiu no final de setembro.

Para marcar o Earth Overshoot Day de 2017, a organização promoverá ações para ajudar a alterar a data anual do Dia da Sobrecarga da Terra. Entre as medidas, estão a redução de resíduos de alimentos em 50% em todo o mundo, além da redução do componente de carbono em 50%. Outras ações individuais também serão exploradas como incentivar às pessoas a adotarem novos hábitos. (ANSA)