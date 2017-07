Três Lagoas ganha novos voos diários com escala em Campinas (SP)

Novo horário de voo ajudará a comportar a demanda de passageiros no Município

A partir da próxima terça-feira (1), a cidade de Três Lagoas ganhará novos horários de voos com escala em Campinas, SP.

A companhia Azul, que operava voos de domingo à sexta, às 14h15min, passará a realizar voos comerciais, também, de segunda a sábado, às 10h15min. Nesses dias, também terão novos voos do Aeroporto de Viracopos ao Plínio Alarcon.

Além das possíveis combinações de escalas, vale lembrar que a companhia aérea oferece o traslado gratuito em ônibus de Campinas a São Paulo para os passageiros.

Além da Azul, a Passaredo faz voos regulares de segunda a sábado, às 2h25min com escala em São José do Rio Preto. Sendo assim, Três Lagoas passa a ter três voos por dia de segunda à sexta, dois no sábado e outro no domingo.

Para a superintendente do Aeroporto Plínio Alarcon, a adição de um novo horário de voo é excelente para o desenvolvimento e economia do Município. “É uma nova conquista para Três Lagoas. Teremos novas opções para pessoas de toda região para chegar a São Paulo em tempo hábil”, explicou Sayuri Baez.