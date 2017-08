Três Lagoas-MS: Abertas inscrições para Prova de Laço “Boi Parado” e Toque de Berrante

Os dois concursos serão realizados no dia 12 de agosto e estão incluídos na programação da 29ª Festa do Folclore

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), abriu, desde a semana passada, as inscrições para o concurso de Prova de Laço “Boi Parado” e para o concurso de Toque de Berrante.

Os dois concursos fazem parte da programação oficial da 29ª Festa do Folclore, a ser realizada no período de 9 a 13 de agosto, em local que está sendo devidamente preparado para essa finalidade, no Pátio do Galpão da Esplanada da NOB.

As duas disputas serão no sábado, dia 12 de agosto e, conforme consta no regulamento já anunciado pela Diretoria de Cultura, a disputa do Toque de Berrante “terá duração de duas horas, das 8h às 10h da manhã”.

O concurso de Prova do Laço “Boi Parado” terá três horas de duração e será disputado das 10h às 13h.

As regras e a ficha de inscrição para estes dois concursos estão disponíveis na Diretoria de Cultura, no prédio da antiga Prefeitura, em frente à Praça Senador Ramez Tebet, no Centro, no horário de expediente da Prefeitura de Três Lagoas, ou seja, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Foto ilustrativa