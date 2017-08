Campeonato Feminino de Futebol inicia e faz doação à Rede Feminina de Combate ao Câncer

Meninas do Comercial Esporte Clube levaram o troféu do “Torneio Inicio”

No Estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”, iniciou no último sábado o Campeonato Municipal de Futebol Feminino “Isaac Mendes”. A competição, que voltou a ser realizada após mais de 20 anos, contará com jogos até setembro.

A abertura do campeonato contou com o “Torneio Inicio”, com jogos de duração de 10 minutos em formato eliminatório, cada equipe pode fazer sua primeira apresentação. Ao fim, o time do “Comercial” sagrou-se campeão, ao vencer nos pênaltis as meninas da “Turma da Glau”. A equipe campeã e a vice receberam um troféu simbólico, cada, pelo título.

Ao longo das próximas semanas, oito times disputarão o título da competição que será disputada na modalidade society ou futebol de 7. Cada time conta com 7 jogadoras em campo com dimensões reduzidas.

Os oito times inscritos são: Escola Futebol Ipanema, UFMS / Maníaca, Atlética Capitalista, Associação de Moradores do Paranapungá, Comercial Esporte Clube, Associação Atlética Acajutel, Turma da Gáu e Soberana.

CAMPANHAS E HOMENAGENS

Cada uma das oito equipes contribui com 15 gelatinas que serão repassadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer. O alimento auxiliar na dieta de pacientes que se submetem à quimioterapia. As arrecadações vêm acontecendo em todas competições realizadas pela Secretaria de Esportes Juventude e Lazer (SEJUVEL). “Vem sendo nossa prática, levantar donativos às pessoas que mais precisam, uma espécie de taxa solidária das equipes que participam dos eventos esportivos”, explicou o secretário Leandro Dias.

O evento contou com homenagens às jogadoras da antiga “Associação Classista”, equipe que jogou os primeiros torneios femininos de Três Lagoas. Pioneiro na modalidade, Isaac Mendes esteve presente na abertura do campeonato que leva o seu nome e se emocionou. “Dá até vontade de voltar. Estão de parabéns por resgatar o futebol feminino na nossa Cidade”, disse Isaac Mendes.

A Secretaria de Assistência Social (SAS) esteve presente na abertura do certame por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). As representantes do centro divulgaram a campanha do Agosto Lilás, em combate à violência contra mulher.

CAMPEONATO DE FUTEBOL SENIOR

Enquanto as equipes femininas estão apenas aquecendo os motores, os veteranos do Campeonato de Futebol Senior Acima de 50 anos realizaram a final da categoria. Com o placar de 3 a 1, o time da AABB bateu o Santo André e sagrou-se campeão da competição.

Galeria de Imagens: Divulgação