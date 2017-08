A Qatar Airways celebra o prêmio de “melhor classe executiva do mundo” recebido da Skytrax com descontos especiais em sua rede global

A Qatar Airways convida passageiros a se juntarem à celebração e experimentarem a “Melhor Classe Executiva do Mundo” com incríveis descontos

A companhia aérea continua seu incrível plano de expansão, com serviços para Praga, República Tcheca; Kiev, Ucrânia e Sohar, Omã, que serão lançados no meio do ano

SÃO PAULO, 31 de julho de 2017 – /PRNewswire/ — A Qatar Airways está comemorando sua premiação como a “A Melhor Classe Executiva” no Skytrax World Airline Awards 2017 oferecendo a seus passageiros descontos em suas tarifas de Classe Executiva para destinos populares de negócios e de lazer de sua rede global em expansão, como parte de sua campanha global de vendas “Voe na Melhor Classe Executiva do Mundo”, lançada esta semana.

Essa promoção global acompanha uma série de premiações recentes recebidas pela companhia aérea no aclamado Skytrax World Airline Awards 2017, ocorrido durante o Paris Air Show no mês passado, durante o qual recebeu os títulos de “Companhia Aérea do Ano”, “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio” e “Melhor Sala Vip de Primeira Classe do Mundo”.

Os passageiros agora podem aproveitar-se de descontos especiais a bordo da companhia aérea de Classe Executiva premiada para uma variedade de destinos populares de lazer e de negócios.

O CCO da Qatar Airways, o Sr. Ehab Amin, disse: “Estamos muito orgulhosos por receber o prêmio de Melhor Classe Executiva do Mundo pela Skytrax, e estamos muito felizes por celebrar essa premiação junto aos nossos passageiros de todo o mundo. Convidamos todos os nossos passageiros a aproveitar de nossa promoção singular que lhes permitirá experimentar nosso renomado serviço de qualidade internacional em primeira mão.”

De 31 de julho a 9 de agosto, os passageiros poderão reservar tarifas a bordo da melhor classe executiva de São Paulo para China (Hangzhou a partir de USD 3.840), Líbano ( Beirute a partir de USD 3.860), entre outrospara viagem até 31 de março de 2018.

A Companhia Aérea do Ano de 2017 pela Skytrax tem uma série de novos destinos planejados para o ano de 2018, incluindo Canberra, Austrália; Chiang Mai, Tailândia; Rio de Janeiro, Brasil; São Francisco, EUA; e Santiago, Chile, entre outras.

Para saber mais sobre destinos e promoções da Qatar Airways, por favor, visite qatarairways.com

Notas aos Editores:

* Termos e condições são aplicáveis; promoções sujeitas a taxas e períodos de blecaute ou suspensão. Por favor, verifique no qatarairways.com no ato da reserva.

Sobre a Qatar Airways:

A Qatar Airways, companhia aérea nacional do Estado do Catar, está celebrando 20 anos de Going Places Together com passageiros pelos seus mais de 150 destinos de negócios e lazer. A companhia aérea que cresce mais rápido no mundo vai adicionar uma série de novos destinos à sua malha em 2017/18, incluindo Dublin, Nice, Skopje, Sarajevo e muito mais, levando passageiros a bordo de sua frota moderna de 200 aeronaves.

Uma companhia aérea que recebeu múltiplos prêmios e que foi nomeada recentemente como a Companhia Aérea do Ano de 2017 pela organização de classificação de transporte aéreo internacional Skytrax. Recebeu também o prêmio de Melhor Classe Executiva do Mundo, Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio e Melhor Sala VIP de Primeira Classe.

A Qatar Airways é membro da aliança global oneworld A aliança, por diversas vezes premiada, foi nomeada a Melhor Aliança de Empresas Aéreas de 2015 pela Skytrax pelo terceiro ano consecutivo. A Qatar Airways foi a primeira empresa aérea do golfo a se juntar a uma aliança global, oneworld, possibilitando aos seus passageiros se beneficiarem de mais de 1000 aeroportos em mais de 150 países, com 14250 partidas diárias.

O Oryx One, sistema de entretenimento de bordo, oferece aos passageiros mais de 3000 opções de entretenimento, de lançamentos mais recentes de filmes a seriados, jogos e muito mais. Os passageiros que viajam em voos Qatar Airways em seus B787, A350, A380, A319, e A320 e A330 selecionadas, também podem ficar em contato com seus amigos e familiares pelo mundo utilizando o premiado serviço de Wi-Fi e GSM de bordo.

A Qatar Airways apoia, com orgulho, uma série de iniciativas internacionais e locais interessantes dedicadas a enriquecer a comunidade global a que serve. A Qatar Airways, a parceira oficial da FIFA, é patrocinadora oficial de diversos evento esportivos de alto nível, incluindo as Copas do Mundo FIFA 2018 e 2022, refletindo os valores do esporte como um meio de unir pessoas, algo no cerne da mensagem da marca da companhia aérea – Going Places Together (Ir a lugares juntos).

A Qatar Airways Cargo, terceira maior companhia aérea de cargas do mundo, serve a mais de 60 destinos cargueiros no mundo a partir de sua matriz em Doha e também entrega cargas a mais de 150 destinos globais de negócios e turismo com 200 aeronaves. A frota da Qatar Airways Cargo inclui oito Airbus A330, 12 Boeing 777 e dois Boeing 747, todos cargueiros.

