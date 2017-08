Carlos Alberto de Nóbrega descarta possibilidade de casamento com namorada 42 anos mais nova: Na minha idade não tem isso

O ‘TV Fama’ acompanhou um dia da rotina de exercícios físicos de Carlos Alberto de Nóbrega e durante entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (31), o apresentador demonstrou preocupação com seu bem-estar e enorme disposição. Estou com 81 anos e tenho saúde e um físico bom. Devo tudo isso ao esporte. Venho trêz vezes na semana, faça chuva ou faça sol, afirmou.

Em um relacionamento sério com a médica Renata Domingues, ele descarta a possibilidade de se casar com a bela, mas revelou planos de que ela se mude para sua casa. Casamento, não. Na minha idade não tem isso de papel. Ela já foi casada, é divorciada e tem a vida pela frente. Eu vou [embora] muito antes dela, então não quero criar problema nenhum. Do jeito que está, está muito bom, explicou.

Questionado sobre o fato de sempre se relacionar com mulheres muito mais novas, ele disparou: O velho já sou eu [risos]. Não é questão de idade, simplesmente aconteceu. Mas se eu arrumasse alguém com a minha idade, certamente não estaria junto.

Apesar da idade, o apresentador revelou que está sempre na ativa, compartilhando um detalhe pessoal com o repórter Rafael Pessina: Não uso ‘azulzinho’ porque tenho pressão alta, mas tenho uma mulher bonita, que ajuda. Além disso, amor, carinho e afeto são os maiores combustíveis que existem.

A entrevista completa irá ao ar nesta segunda-feira (31), às 21h30, pelo ‘TV Fama’.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!