Projeto Raiz apresenta Aristeu Pires, Carol Gay, ITENS by Ana Neute, Marta Manente, Ricardo Rangel e Studiopoli na High Design

O Projeto Raiz de incentivo à internacionalização de designers nacionais, promovido pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), participa da segunda edição da High Design – Home & Office Expo, maior feira de design da América Latina. O evento é considerado o âncora da consolidada semana de design de São Paulo (DW! – São Paulo Design Weekend) e acontece entre os dias 8 e 10 de agosto, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. No espaço de exibição do projeto na feira, seis dos 35 designers que fazem parte da iniciativa representam o design brasileiro com suas criações. São eles: Aristeu Pires, Carol Gay, ITENS by Ana Neute, Marta Manente, Ricardo Rangel e Studiopoli.

Além da exposição de produtos ao mercado brasileiro, o projeto realiza a 1ª Rodada de Negócios Internacionais, ação que estabelece o contato entre empresas nacionais e os maiores importadores do ramo. O objetivo é explorar o potencial do serviço do designer brasileiro em regiões de interesse comercial, em especial os mercados americano e europeu, e assim estabelecer o primeiro contato para futuras vendas no exterior. As rodadas acontecem nas manhãs dos dias 08 e 09 de agosto, no VIP Loung da feira, com reuniões de curta duração que compreendem nove compradores de todo o mundo. Tanto as empresas expositoras da High Design Expo quanto os estúdios participantes do Projeto Raiz, mesmo que não estejam expondo, podem participar.

O cronograma de ações continua nos dias 10 e 11 de agosto. Os compradores internacionais farão um tour nos principais showrooms baseados em São Paulo dos designers integrantes do projeto com a proposta de reforçar o posicionamento qualificado do serviço brasileiro de design. Participam desta ação os estúdios ITENS, Noemi Saga Atelier, estudiobola, Carol Gay, estudiobola e Alessandra Delgado Design. O Projeto Raiz intensifica estratégias de posicionamento do setor no mercado externo, potencializa a utilização de contatos e relatórios de inteligência comercial para os designers, promove maior compartilhamento de informações e experiências entre as empresas, orienta o avanço da promoção e a entrada destes profissionais nos mercados prioritários com todo suporte individual.

HIGH DESIGN – Home & Office Expo

Data: 8 a 10 de agosto de 2017

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center – Rod. dos Imigrantes, Km 1,5

Projeto Raiz (Dentro do Studio High) -Rua C – Segmento autoral

