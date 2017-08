Manual da coloração: quais são as cores, tendências e novidades do inverno? 

Especialista aponta os cuidados e técnicas que devem ser levados em consideração antes de aplicar a coloração

Pensando em mudar a cor dos cabelos e não sabe por onde começar? A tendência de cores desse inverno traz muitas opções que misturam nunces douradas com tons acobreados ou marrons. Mas quais cuidados devem ser levados em consideração antes de se aventurar no mundo da coloração? Flávio Domicciano, cabeleireiro e gerente técnico da Itallian Hairtech, fala sobre cores, técnicas e novidades desse inverno.

Segundo o técnico da Itallian Hairtech, o primeiro passo é consultar um bom profissional em coloração, capaz de encontrar a harmonia entre a cor dos cabelos, o tom da pele e até mesmo a personalidade da mulher. “Achar o tom, verificar o contraste e entender a adequação da cor com a pele, além de avaliar as nuances necessárias para iluminar e valorizar o rosto são fatores primordiais para o sucesso da coloração. Além disso, é importante fazer os testes prévios de resistência dos fios, mantendo a saúde dos cabelos”, orienta Domicciano.

Tendência: O inverno permite brincar com cores mais quentes. O marrom iluminado com mechas douradas e os tons acobreados com nuances mais fortes de cobre avermelhado, que são tendências no mercado europeu, também cairam no gosto da brasileira. “A queridinha do momento aqui no Brasil é a Marsala. Por isso, a Itallian Hairtech desenvolveu a cor que faz parte da linha Itallian Color, com tonalidades mais vibrantes e maior destaque para a nuance violeta”, comenta o especialista.

Elementos do passado trazidos para coloração: Quando o assunto é moda capilar, muitas vezes, as tendências antigas voltam com força na atualidade. “Aposto muito na técnica degradê e no uso do tom sobre tom, mas agora com mais técnica e disciplina do que nos anos 80 e 90, por conta da tecnologia dos produtos atuais”, comenta o cabeleireiro.

Mechas e luzes: Flávio explica que mechas estarão sempre em alta. “No quesito luminosidade, suas variações são as mais diversas possíveis. Para o profissional que sabe trabalhar com mechas, fica um verdadeiro show de cores e criatividade”.

Manutenção: Os cabelos coloridos são lindos, mas exigem cuidados constantes. “A manutenção depende do crescimento do cabelo e pede retoque de raiz a cada 20 dias. O tratamento em casa precisa ser feito com shampoos e condicionadores para proteção e durabilidade da cor, além de muita hidratação e remineralização dos fios” finaliza Flávio Domicciano.

Sobre a Itallian Hairtech

Presente no Brasil há mais de 20 anos, a Itallian Hairtech atende todas as necessidades do profissional cabeleireiro. De coloração e tratamento até transformação e finalização de penteados, conta com fabricação própria e alto investimento em pesquisa e desenvolvimento.

As marcas Itallian Color, Itallian Color Sopremo, Itallian Color Coloratto, Trivitt, Innovator, Extreme Up, HairWay Chantilly e Kerasoft chegam em mais de 150 mil salões em todo o Brasil, além de forte expansão em países da América Latina, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal.

A marca conta ainda com a maior equipe técnica do país, que multiplica as informações por meio de cursos, feiras e eventos, com o objetivo de transmitir conhecimento e aperfeiçoamento ao profissional cabeleireiro.