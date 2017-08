Revitalização garante cidadania a moradores de bairros periféricos de São Paulo

Projeto devolve vida aos bairros e tornar os próprios moradores agentes de transformação social e ecológica

Reuniram-se na última quarta-feira (26), às 14h, no espaço do projeto Nossa Vila Limpa, que está localizado no distrito do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, autoridades, empresários, políticos e representantes da comunidade local. O encontro teve como principal objetivo apresentar as ações realizadas na comunidade.

De acordo com Ionilton Aragão, coordenador geral do projeto Nossa Vila Limpa, o encontro no Jaguaré foi um momento de apresentação do projeto e da metodologia utilizada. “Tanto o setor público como o privado tiveram oportunidade de firmar compromissos e responsabilidades no bairro, dentro de uma ação que perpassa a transformação do lixo, mas, sobretudo, dos lugares, melhorando assim a vida das pessoas”, explica Aragão.

Estiveram presentes no encontro representantes da Loga, Inova, Grupo Solví, AMLURB e da comunidade Jaguaré. Além desse encontro, ocorreram outros no decorrer da semana com equipes de colaboração e consultoria, organizações sociais e lideranças comunitárias, agentes de saúde e proteção ambiental, coletores de comunidade da Loga, e agentes ambientais do Projeto na Vila Nova Jaguaré.

Durante o evento, a supervisora de comunicação e marketing da Loga, Solange Schnnak, reforçou a importância do projeto e comentou as experiências bem-sucedidas que tem acompanhado desde 2015 com os projetos e falou especificamente sobre o Jaguaré. “O espaço criado na Vila Nova Jaguaré será um ponto de encontro para a comunidade local onde será possível receber informações sobre o descarte apropriado de entulhos e resíduos domiciliares”, diz Schnnak.

Para Eugênia Gaspar, da Inova, a transformação no Jaguaré será semelhante a que foi feita no Jardim Elisa Maria, na Vila Brasilândia, na primeira edição do Projeto com o Nossa Vila Limpa e que está no segundo ano de existência. “Já eliminamos mais de 7 pontos viciados na região da Brasilândia e nossa proposta e fazer essa transformação no Jaguaré, bem como repetir o sucesso da primeira experiência com o projeto”, afirma Gaspar.

Na Nova Jaguaré, serão identificados pontos de descarte irregular, serviços públicos disponíveis na região, assim como associações e entidades locais. A região é formada na maior parte por morros e com pouca cobertura vegetal, apresentando ruas estreitas e sinuosas muitas vezes tomadas por lixo e entulho, que impedem a passagem de carros e de pessoas.

O Projeto Nossa Vila Limpa que hoje envolve mais de 120 mil pessoas é uma iniciativa da INOVA em parceria com a empresa LOGA e a Prefeitura de São Paulo e que propõe formas de tratar a questão do lixo urbano por meio de um processo de tomada de consciência social e ambiental. O Nossa Vila Limpa pretende estabelecer com a comunidade a responsabilidade compartilhada pelo combate ao descarte irregular e a manutenção da limpeza na área, a partir de uma série de iniciativas positivas.

