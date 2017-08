Cresce apoio à modernização da inspeção

Crédito Foto: Agência ALRS – Caco Argemi

A Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) e outras doze entidades do setor produtivo entregaram na tarde desta terça-feira (31) uma Carta de Apoio ao PL 125/17 ao presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Pretto. Um dos signatários do documento, presidente do Fundesa, Rogério Kerber, afirma que “é chegada a hora de fazer a modernização e o fortalecimento do serviço de inspeção de produtos de origem animal, pensando em todos os elos que compõem o sistema”. O projeto de lei abre a oportunidade para que médicos veterinários capacitados sejam habilitados pelo Serviço Oficial somente para a inspeção sanitária ante e post mortem , para garantir que os animais estejam em condições de ser direcionados ao consumo sem riscos à saúde pública.

Conforme Kerber, a modernização proposta está dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal e já utilizada em diversos países desenvolvidos. O objetivo, além de suprir a carência de fiscais agropecuários para atender a pedidos de abertura e ampliação de indústrias é liberar parte dos fiscais agropecuários para atender às demandas do Susaf. Este ponto é destacado na Carta de Apoio, aprovada em reunião de prefeitos e entidades no último dia 19. Conforme o documento, “com a inserção de mais médicos veterinários no sistema, o Estado poderá intensificar os processos de auditoria e fiscalização no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial – Susaf, aumentando a competitividade de agroindústrias que hoje apenas podem vender seus produtos no Município, podendo com a inclusão no Susaf ampliar suas vendas para todo o estado”.

Assinam o documento, além da Famurs, Farsul, Fundesa, Fetag, Fiergs, Sips, Asgav, Sindilat, Sicadergs, Apil, IGL, Acsurs e AGL. A carta também foi entregue ao secretário da agricultura, Ernani Polo.