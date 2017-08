Encontro reúne inovações para os segmentos de energia, água e gás

Incentivados pela perspectiva de investimentos, empresas buscam soluções para crescente na demanda e abrem o debate de novas diretrizes para todo setor de utilities

Em 2017 o País volta a vislumbrar uma recuperação no volume de investimentos no setor de energia. Nos primeiros três meses do ano o ingresso de capital estrangeiro em energia atingiu US$ 5,560 bilhões, quase o dobro do total registrado em todo o ano de 2016. Além disso, o governo federal já anunciou que pretende concluir todas as etapas de uma reforma regulatória do setor elétrico até o início de 2018, o que deve impulsionar as atividade do setor.

É neste cenário mais otimista que acontece a 15ª Latin American Utility Week (LAUW). Principal encontro de utilities da América Latina, o evento irá reunir empresas e especialistas para debaterem boas práticas e diretrizes futuras para os segmentos de energia, água e gás. A LAUW acontece de 19 a 21 de setembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

“Nossa missão, como organizadores, é proporcionar um ambiente favorável aos negócios, evidenciar a importância da inovação tecnológica no segmento de utilities e propiciar oportunidades únicas de networking, com uma rica troca de experiências entre profissionais do Brasil e de toda a América Latina. Existem grandes oportunidades de investimentos nos segmentos de energia, água e gás”, diz o diretor geral da Clarion Events Brasil, Sergio Jardim.

Os expositores da Latin American Utility Week (LAUW) oferecem anualmente, soluções em áreas como geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, automação de redes, veículo elétricos, cibersecurity, medição de água, energia e gás, TI e Telecom, redes e cidades inteligentes.

A LAUW destaca-se por atrair profissionais de agências reguladoras, certificadoras, utilities de energia, água e gás e grandes consumidores de energia do Brasil e da América Latina. Na última edição, o evento teve mais de dois mil visitantes e 210 congressistas.

Conferências — Com o objetivo de repetir o sucesso da edição passada, a LAUW mantêm nesta edição o formato dinâmico e interativo, em conferência panorâmica. Todos os eixos temáticos – Smart Grids & Medição, Cidades Inteligentes, Renováveis e Água & Gás – são apresentados em uma mesma sala com quatro palcos simultâneos, onde os participantes podem escutar as palestras por fones de ouvidos sintonizados no palco de seu interesse.

No primeiro dia o evento a plenária de abertura aborda as análises e perspectivas do setor energético, novos modelos para o setor e a evolução da matriz energética. O palco Smart Grids & Medição abordará os temas: “Programa Nacional de Redes Elétricas Inteligentes”; “Armazenamento de Energia: Desafios Regulatórios, Comerciais e Tecnológicos”; “Impactos das Linhas de Transmissão na Geração”.

Já o palco Smart Cities tratará de assuntos como o Programa Brasileiro de Cibersegurança para o Setor Elétrico e as PPPs para cidades inteligentes. No palco Renováveis, o espaço será dedicado à abordagem dos temas “Geração Distribuída com Fontes Renováveis” e “ O Panorama do mercado de Energia Eólica no Brasil e na América Latina”.

Completando o ambiente integrado, o palco Água & Gás traz assuntos como o “Desenvolvimento e Regulação do Mercado de Gás” e “Os Desafios da Segurança Hídrica”. As conferências acontecem entre os dias 19 e 21 de setembro. Mais informações: http://www.latin-american-utility-week.com/conferencia-panoramica

Premiação — Outro destaque será o Latin American Utility Industry Awards que premiará os projetos inovadores nas categorias energia, medição, água e gás, smart grids e smart systems. Os finalistas apresentarão seus projetos para os expositores e visitantes do evento, e os vencedores serão homenageados durante a cerimônia de premiação. O projeto mais bem votado entre todos recebe 1 inscrição para participar do evento African Utility Week com passagem e hospedagem inclusas.

Sobre a LAUW – Organizada pela Clarion Events Brasil, a 15ª edição da Latin America Utility Week (LAUW) reunirá as principais empresas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, automação de redes, veículo elétricos, cibersecurity, medição de água, energia e gás, TI e Telecom, redes e cidades inteligentes da América Latina. Além da área de exposição, a programação inclui plenária e conferência panorâmica internacional que abordam os principais temas dos setores relacionados. A LAUW integra um portfólio global que inclui outros quatro eventos ao redor do mundo: European Utility Week, Australian Utility Week, African Utility Week e Asian Utility Week.

Clarion Events – Por mais de 65 anos, a Clarion Events dedica-se à promoção e organização de feiras de negócios, eventos e congressos. Reúne aproximadamente 700 mil visitantes e congressistas e 12 mil expositores e patrocinadores em mais de 200 eventos realizados ao redor do mundo. A Clarion Events tem presença global – atua em 12 escritórios em 9 países e está no Brasil desde 2008.

Latin American Utility Week (LAUW)

Data: 19 a 21 de setembro

Local: Transamerica Expo Center – Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Horário: Exposição – 10h às 18h / Conferências – 9h30 às 17h30

